TEKNOFEST KARADENİZ Ordu yarışmaları devam ediyor - Son Dakika
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TEKNOFEST KARADENİZ Ordu yarışmaları devam ediyor

30.07.2022 12:19
TEKNOFEST KARADENİZ Ordu yarışmaları devam ediyor

TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında Ordu'da 7 dalda düzenlenen yarışmalar sürüyor.

TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında Ordu'da 7 dalda düzenlenen yarışmalar sürüyor.

Altınordu ilçesi Tayfun Gürsoy Parkı'nda organize edilen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin ikinci günü, TEKNOFEST 5. yıl videosuyla başladı.

Festivalin ilk gününün anlatıldığı programda, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından konser verildi.

Etkinlikte, "Karma Sürü Simülasyon Yarışması", "Sürü Robotlar Yarışması", "Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması", "Jet Motor Tasarım Yarışması", "Akıllı Ulaşım Yarışması", "Tarım Teknolojileri Yarışması" ve "Tarımsal İKA Yarışması" devam ediyor.

Gün boyunca çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği programda vatandaşlar, stantları gezerek öğrencilerden projelerle ilgili bilgi aldı.

TEKNOFEST KARADENİZ Ordu yarışmaları, yarın Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşu ve kapanış programıyla sona erecek.

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Kaynak: AA

Altınordu, Ordu, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji TEKNOFEST KARADENİZ Ordu yarışmaları devam ediyor - Son Dakika

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