Son Dakika Haberleri: TEKNOFEST nedeniyle Atatürk Havalimanı çevresinde yoğun trafik oluştu
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TEKNOFEST nedeniyle Atatürk Havalimanı çevresinde yoğun trafik oluştu

1 saat önce

- TEKNOFEST nedeniyle Atatürk Havalimanı çevresinde yoğun trafik oluştuİSTANBUL - Bugün kapılarını açan İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali nedeniyle Atatürk Havalimanı çevresinde yoğun trafik oluştu.

- TEKNOFEST nedeniyle Atatürk Havalimanı çevresinde yoğun trafik oluştu

İSTANBUL - Bugün kapılarını açan İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali nedeniyle Atatürk Havalimanı çevresinde yoğun trafik oluştu.

Bugün kapılarını açacak ve beş gün boyunca meraklılarıyla buluşacak olan İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali nedeniyle Atatürk Havalimanı çevresinde sabah saatlerinden itibaren yoğun trafik oluşmaya başladı. İstanbul'un hemen bütün ilçelerinden servislerle ve özel araçlarıyla gelen vatandaşlar, Atatürk Havalimanı çevresinde yoğun trafikle karşılaştı. Polis ekiplerinin de yoğun güvenlik önlemi aldığı yolda, trafik polisleri yolu açabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

"Bu sene gelme şansım oldu"

Geçtiğimiz sene düzenlenen TEKNOFEST'e gelemeyen Tarık Yıldız isimli öğrenci "İlk defa geliyorum. Geçen sene televizyondan görmüştüm. Çok güzel şeyler vardı. Bu sene gelme şansım oldu" dedi.

TEKNOFEST nedeniyle Atatürk Havalimanı çevresinde yoğun trafik oluştu

İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:56 Kaynak: İHA
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