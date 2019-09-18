TEKNOFEST: Nuri Demirağ'ın uçağının simülasyonuna ziyaretçilerden yoğun ilgi

Türk savunma saniyisinin inovasyon merkezi Teknopark İstanbul, 17 Eylül'de başlayan ve Atatürk Havalimanı'nda 5 gün boyunca devam edecek milli teknoloji festivali Teknofest'te dikkat çekici bir organizasyona imza atıyor. Festival süresince Türkiye'nin ilk tasarım ve üretim uçaklarından biri olan Nuri Demirağ'ın eğitim uçağı Nu. D-36'nın simülasyonuyla etkinlikte yer alacak Teknopark İstanbul, ziyaretçilere eşsiz bir sanal gerçeklik-VR deneyimi yaşatıyor.

Pavilyonda Teknopark İstanbul kuluçka merkezi mezunlarından Orka şirketinin geliştirdiği simülasyon yazılımı ile VR gözlüğünü takan ziyaretçiler Nu.D-36 eğitim uçağını kullanarak kısa bir nostalji turuna çıktı. Uçuşu başarıyla tamamlayanlara ise uçuş sertifikası ve çeşitli hediyeler verildi. Konuya ilişkin görüşlerini paylaşan Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, Türkiye'nin ayakları yere basmayan teknoloji festivalinde harika bir uçuş etkinliğini hayata geçirmekten ve milli teknoloji hamlesi kapsamında oldukça önemli gördükleri bu festivalde yer almaktan gurur duyduklarını belirtti.

Teknopark İstanbul savunma şirketleriyle Teknofest'te!

Teknofest'te büyük bir stantla konumlanan Teknopark İstanbul ayrıca kuluçka merkezi Cube Incubation'da faaliyet gösteren 10 şirketin de festivale katılımını destekliyor. Teknoloji Transfer Ofisi'nin Teknofest festival alanında gerçekleştirileceği 4. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı ISIF'19'a ev sahipliği yaptığı firmalarının 10 patenti ile katılım sağlayan Teknopark İstanbul Teknofest'e adeta çıkarma yaptı. Teknopark İstanbul bileşenlerinden kuluçka merkezi ve TTO etkinliklerinin de oldukça önemli olduğunu dile getiren Bilal Topçu: ""Türk savunma sanayine büyük bir önem veriyoruz bu bağlamda hem bu sanayi için alt sistemler geliştiren şirketlerimizin bu festivalde yer alması hem de yüksek teknolojiye sahip ve patent almış ürünlerimizi TTO standında sergilemek bizim için gurur verici." diyor.

Türkiye'deki yüksek teknoloji ürünlerinin enerjik ve keyifli bir şekilde sergilendiği Teknofest 22 Eylül'e kadar Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini bekleyecek. Savunma sanayi ve havacılık alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin yoğun katılım sağladığı etkinlikte Teknopark İstanbul B8-01 standında bulunuyor ve festivale büyük bir enerji katıyor.