TEKNOFEST ÖNCESİ İSTANBUL BOĞAZI'NDA TÜRK YILDIZLARI'NDAN SELAMLAMA UÇUŞU - Son Dakika

21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı semalarında Türkiye ve Azerbaycan hava kuvvetleri uçakları selamlama uçuşu yaptı. Üsküdar'da vatandaşlar o anları cep telefonu ve fotoğraf makineleri ile kaydetti.

Türk Hava Kuvvetleri 'ne ait uçaklar ile Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne ait MIG-29 uçakları Saat 11.00 sıralarında İstanbul Boğazı üzerinde belirdi. Selamlama uçuşu yaklaşık yarım saat sürdü. Üsküdar Nakkaşte'de bulunan millet parkında uçuşu izleyen Enes Karagülle, "Uçakların geçişini izledim.Solotürk ve jetlerimizin yanında Azerbaycan uçakların geçişinide.Gerçekten gurur verici bir tabloydu. Muazzam bir geçiş oldu. Bende o anları telefonumla çekmeye çalıştım. Sesleri ile etkiledi, büyüledi gerçekten" diye konuştu. Yunus Berat "Gemi fotoğrafçılığı yapıyordum. Ama uçakları çekmek için buraya geldim. Bütün uçakları çektim. Bayağı eğlenceliydi" diye konuştu.

Görüntü dökümü-------------------Nakkaştepe Millet parkına gelen vatandaşlardan görüntü-Uçakların geçişi-Vatandaşların fotoğraf makinesi ve telefonlarıyla uçakları çekmesi-Vatandaşlar ile röp

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