Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması AKSARAY - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Roket Yarışması dolayısıyla Aksaray Tuz Gölü Hisar Atışlı Test Merkezi'nde gerçekleştirilen programa katıldı.

Kaynak: AA

Mustafa Varank, Tuz Gölü, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Varank: 'Teknoloji yarışmalarıyla Türkiye'deki gençleri geleceğin trendlerine hazırlıyoruz' - Son Dakika

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