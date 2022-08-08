TEKNOFEST Roket Yarışması'nda yarışacak olan füzeler
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın gelişi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımcılarla selamlaşması
Roket fırlatma
Ateşlenen roketlerin gökyüzüne ilerlemesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması AKSARAY - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Roket Yarışması dolayısıyla Aksaray Tuz Gölü Hisar Atışlı Test Merkezi'nde gerçekleştirilen programa katıldı.
Son Dakika › Güncel › Varank: 'Teknoloji yarışmalarıyla Türkiye'deki gençleri geleceğin trendlerine hazırlıyoruz' - Son Dakika