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TEKNOFEST Savaşan İHA yarışması SAMÜ bünyesinde yapılacak - Son Dakika

TEKNOFEST Savaşan İHA yarışması SAMÜ bünyesinde yapılacak

12.02.2022 14:07
TEKNOFEST Savaşan İHA yarışması SAMÜ bünyesinde yapılacak

Bu yıl Samsun'da düzenlenecek TEKNOFEST Karadeniz Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında "Savaşan İHA" yarışmalarının Samsun Üniversitesinin (SAMÜ) 19 Mayıs ilçesindeki Ballıca yerleşkesinde yapılacağı belirtildi.

Bu yıl Samsun'da düzenlenecek TEKNOFEST Karadeniz Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında "Savaşan İHA" yarışmalarının Samsun Üniversitesinin (SAMÜ) 19 Mayıs ilçesindeki Ballıca yerleşkesinde yapılacağı belirtildi.

SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, AA muhabirine, TEKNOFEST Karadeniz'e Samsun olarak ev sahipliği yapacak olmalarının gururunu yaşadıklarını söyledi.

Festival kapsamında düzenlenecek "Savaşan İHA" yarışmasının üniversitenin Ballıca yerleşkesinde yapılmasının kendilerini mutu ettiğini dile getiren Aydın, "TEKNOFEST Karadeniz'in önemli yarışmalarından biri olan Savaşan İHA yarışması, 15-21 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. Yarışmanın Ballıca yerleşkemizde düzenlenmesine karar veren Türkiye Teknoloji Vakfı (T3) yönetim kuruluna üniversitemiz ve şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Gençlerimizi yarışmaya katılmaya davet ediyorum. Son başvuru tarihi 28 Şubat. Herkesin bu tarihe kadar başvurularını yapmalarını önemsiyoruz." dedi.

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İhlas Haber Ajansı, Karadeniz, Havacılık, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TEKNOFEST Savaşan İHA yarışması SAMÜ bünyesinde yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEKNOFEST Savaşan İHA yarışması SAMÜ bünyesinde yapılacak - Son Dakika
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