'TEKNOFEST sayesinde yetişmiş insan kaynağı artacak' - Son Dakika

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkig Dağlı, TEKNOFEST 2022 organizasyonuyla hem Türkiye'de hem de oluşturulacak farkındalık sayesinde Samsun'da bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağının artacağına inandığını söyledi.

Samsun'un ev sahipliğinde düzenlenecek olan TEKNOFEST 2022 kapsamında yürütülen hazırlıkların son durumunun yanı sıra okul çevrelerinde alınacak tedbirler, soğuk kış günlerinde kalacak yeri olmayan vatandaşların barınmalarıyla ilgili çalışmalar, metruk binaların tespiti ve yıkımı ile hurda ve atıl araçlarla ilgili yürütülen çalışmaların görüşüldüğü toplantı Vali Zülkig Dağlı'nın başkanlığında, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve ilçe belediye başkanlarının katılımlarıyla gerçekleştirildi.

İlkokul seviyesinden lisansüstü seviyesine kadar nitelikli binlerce gencin hayallerini gerçekleştirmesine fırsat sağlayacak olan TEKNOFEST 2022'nin hazırlıklarına tüm kurumlar ve belediyelerle birlikte heyecanla devam ettiklerini belirten Vali Dağlı, bu organizasyonla hem Türkiye'de hem de oluşturulacak farkındalık sayesinde Samsun'da bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağının artacağına inandığını vurguladı.

Gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması için ön eleme aşamasını geçen takımlara belediyelerin de destekleriyle malzeme ve ayni destek sağlanacağını dile getiren Vali Dağlı, tüm belediye başkanları katkıları için teşekkür ederek, böylesine önemli bir organizasyonun paydaşı olmaktan memnuniyet ve gurur duyduklarını belirtti.

Vali Dağlı ayrıca; bugün itibarıyla başlayan eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde öğrencilerin okul çevrelerinde maruz kalabilecekleri her türlü olumsuzluğun engellenmesi, önemli bir sorun teşkil eden metruk binaların yıkımı, kalacak yeri olmayan vatandaşların tespiti yapılarak, barınmalarının sağlanması ve ihtiyaçlarının giderilmesi, hurda ve atıl araçların toplatılması konusunda tüm belediyeler ve kurumların eşgüdüm halinde hareket etmesi gerektiğinin altını çizerek, bu konularda yürütülen çalışmaların hassasiyet ve kararlılıkla sürdürülmesinin önemini sözlerine ekledi.

(İHA)