TEKNOFEST TAKE-OFF ULUSLARARASI GİRİŞİM ZİRVESİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU - Son Dakika

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi Ödül töreni yapıldı.

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar terminalindeki ödül törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır katıldı.

Yurtdışından ve yurtiçinden başvuruların gerçekleştirildiği girişim zirvesinde bu yıl Eğitim Teknolojileri, Sağlık Teknolojileri, Oyun, Veri, Otonom Teknolojiler, Yapay Zeka, Blokzinciri, Finansal Teknolojiler ve Mobilite olmak üzere 9 farklı kategorideki girişimler jüri tarafından değerlendirildi. Dereceye giren girişimciler arasında 20 bin dolar değerindeki birincilik ödülünü Colobro kazanırken, zirvede ikinci olan Classnotes 10 bin dolar, üçüncü olan Servissoft ise 5 bin dolarlık ödülün sahibi oldu.

Törende Bakan Varank, kazananları ödüllerini verdikten sonra kısa bir konuşma yaptı. Varank, 2023 sanayi ve teknoloji stratejimizin en önemli ayakların bir tanesi girişimciliğin ülkemizde desteklenmesiydi. Bu manada hem girişimciliği destekliyoruz. Bununla ilgili mevzuattan insan kaynağı yetiştirilmesine kadar her alanda destekler veriyoruz. Ama aynı zamanda kendi yatırım fonlarımızı da oluşturarak Türkiye'de girişimciliği hızlandırmak istiyoruz. Daha önce 'Türkiye'den yunikorn çıkar mı' diyenler şimdi peşi sıra ilan ettiğimiz yunikornlarla gerçekten heyecan duymaya başladılar. Biz İstanbul'u girişimciliğin başkentlerinden bir tanesi yapak istiyoruz. İnşallah İstanbul bu manada hem yerli hem de yabancı girişimlere ev sahipliği yapacak. Take-Off'da aslında uluslararası manada gerçekten güzel bir organizasyon. Burada staruplar fikirlerini savunuyorlar, tabi ki bizden bir para ödülü kazanıyorlar ama burada elde ettiğimiz network, burada kurdukları ilişkiler hepsinden daha değerli dedi.