TEKNOFEST Tarım Teknolojileri Yarışması'na başvurular sürüyor - Son Dakika

TEKNOFEST Tarım Teknolojileri Yarışması'na başvurular sürüyor

10.03.2021 14:53
TEKNOFEST Tarım Teknolojileri Yarışması'na başvurular sürüyor, System.String[]

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TARNET yürütücülüğünde gerçekleştirilen Tarım Teknolojileri Yarışması'na başvurular devam ediyor.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TARNET yürütücülüğünde gerçekleştirilen Tarım Teknolojileri Yarışması'na başvurular devam ediyor.

TEKNOFEST açıklamasına göre, katılımcıların teknolojiyi kullanarak tarım ve hayvancılıktaki problemlere yönelik yenilikçi çözümler oluşturmasını amaçlayan yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri 15 Mart'a kadar başvurabiliyor.

Tarım teknolojilerindeki gelişmelerle tarım ekosistemini güçlendirmeyi amaçlayan yarışmada akıllı tarım uygulamaları başta olmak üzere bitki sağlığı koruma, bitki besleme, ekim-dikim, toprak analizi ve hasat-harman teknolojileri gibi alanlardaki projeler değerlendirmeye alınıyor. Sulama-gübreleme ve sera otomasyon sistemleriyle ilgili projeler, tohumlama, otomatik dümenleme sistemleri, erken uyarı sistemleri-tarımsal meteorolojik istasyon teknolojileri, hayvancılık teknolojileri, görüntüleme ve tarımda drone teknolojilerinin kullanılması gibi farklı başlıklar altında hazırlanacak projelerle de yarışmaya katılım sağlanabiliyor.

Projelerin ön değerlendirme, detay raporu ve yarışma puanlaması olmak üzere üç farklı aşamada değerlendirileceği yarışmada; lise kategorisinde dereceye girenler toplam 23 bin TL, üniversite ve üzeri seviyede dereceye girenler ise toplam 30 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.

Yola çıktığı günden bugüne toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemeye devam ediyor.

Gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için bu yıl ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 7 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanıyor. TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 5 milyon TL'nin üzerinde ödülün sahibi olacak.

Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları'nda bu yıl 35 farklı yarışma bulunuyor.

TEKNOFEST 2020'den farklı olarak Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Sağlıkta Yapay Zeka, Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı ve Sanayide Dijital Teknolojiler yarışmaları ilk kez düzenleniyor.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 71 paydaş kurum ile birlikte düzenleniyor. 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin bir parçası olmak ve başvuru gerçekleştirmek için "https://teknofest.org/yarismalar.html" adresi ziyaret edilebiliyor.

Havacılık, Türkiye, Tarım, Uzay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TEKNOFEST Tarım Teknolojileri Yarışması'na başvurular sürüyor - Son Dakika Ekonomi


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