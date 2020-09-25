TEKNOFEST tarımdaki yeniliklere de öncülük yapıyor - GAZİANTEP - Son Dakika

TEKNOFEST tarımdaki yeniliklere de öncülük yapıyor - GAZİANTEP

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te, bu yıl ilk kez düzenlenen yarışmalarla Türkiye'deki tarımda kullanılan teknolojinin gelişmesine ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasına katkı sağlanılması hedefleniyor.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te, bu yıl ilk kez düzenlenen yarışmalarla Türkiye'deki tarımda kullanılan teknolojinin gelişmesine ve yeni fikirlerin ortaya çıkmasına katkı sağlanılması hedefleniyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST 2020, Ortadoğu Fuar Merkezi'nde (OFM) gerçekleştiriliyor.

TEKNOFEST'te, Tarım Kredi Kooperatiflerinin teknoloji alanında faaliyet gösteren iştiraki TARNET yürütücülüğünde düzenlenen tarım teknolojileri yarışmasında takımlar tarımdaki problemlere çözümler üretmeye çalışıyor.

Yarışlarda verimlilik, tasarruf gibi unsunlar ön planda tutularak, tarımdaki teknoloji kullanımının yükseltilmesi amaçlanıyor.

TARNET Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz, AA muhabirine, TÜİK verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 2,2 milyon çiftçinin bulunduğunu söyledi.

Bu rakamın yaklaşık 850 bininin Tarım Kredi Kooperatiflerinin ortağı olduğunu belirten Yılmaz, kurumun teknoloji alanında faaliyet gösteren iştiraki TARNET olarak tüm çalışmaları sahada çiftçiyle beraber yaptıklarını dile getirdi.

Destekleriyle bu yıl ilk defa TEKNOFEST'te tarım teknolojisiyle ilgili yarışmanın düzenlendiğini aktaran Yılmaz, 763 takım ile yaklaşık 2 bin 600 kişinin başvurduğu yarışmada finale kalan 35 takımın yarıştığını ifade etti.

Yılmaz, "TEKNOFEST'te lise ile üniversite öğrencilerinin yanı sıra mezunları için tarım teknolojisi alanlarında yarışmalar açtık. Onlarla olduğumuzdan dolayı gerçekten çok mutluyuz. TARNET olarak biz 3 alana odaklanmış durumdayız. Biri girdi maliyetleri ve tarımda verimlilik, ikincisi tarımsal veriye sahip olmak, üçüncüsü de farkındalık çalışmaları." dedi.

Türkiye'deki tarımda teknolojinin kullanımının düşük olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bizim TEKNOFEST'teki amacımız gençlerimizi bu alana yönlendirmek ve farkındalık çalışması yapmak. Tabi ki yarışmalarda arkadaşlarımız birçok ürünü buraya getiriyorlar, belki biz buradaki ürünleri yarın ticarileştireceğiz. Asıl amacımız tarım teknolojilerinde farkındalığı oluşturmak, yani bir şekilde gençlerimizin bu alana katılmasını sağlamaktır ve bütün hikayemiz bu. Bizim artık 'mili tarım teknolojileri hamlesi' diye bir çalışmayı başlatmamız lazım. Çünkü Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Çok güzel coğrafi konumda bulunuyoruz, ne ekseniz çıkıyor. Eğer Türkiye'de tarım teknolojilerine yoğun bir şekilde yönelmezsek, bu bizi çok iyi bir noktaya getirmez. İnşallah çok daha iyi bir noktaya geliriz diye düşünüyorum."

TEKNOFEST tarımdaki yeniliklere de öncülük yapıyor - GAZİANTEP

Havacılık, Türkiye, Tarım, Uzay, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 11:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TEKNOFEST tarımdaki yeniliklere de öncülük yapıyor - GAZİANTEP - Son Dakika Ekonomi

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