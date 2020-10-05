TEKNOFEST'te birincilikleri toplayan PAÜ öğrencileri, hedef büyüttü - Son Dakika

TEKNOFEST'te birincilikleri toplayan PAÜ öğrencileri, hedef büyüttü

TEKNOFEST'te birincilikleri toplayan PAÜ öğrencileri, hedef büyüttüDENİZLİ Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu Hazar Roket Takımı, TEKNOFEST 2020' de 'Hiera 3000' isimli roketle 'Orta İrtifa', 'Hiera 6000' adlı roketleriyle 'Yüksek İrtifa'...

TEKNOFEST'te birincilikleri toplayan PAÜ öğrencileri, hedef büyüttü, System.String[]

TEKNOFEST'te birincilikleri toplayan PAÜ öğrencileri, hedef büyüttü

DENİZLİ Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu Hazar Roket Takımı, TEKNOFEST 2020' de 'Hiera 3000' isimli roketle 'Orta İrtifa', 'Hiera 6000' adlı roketleriyle 'Yüksek İrtifa' kategorilerinde birinci oldu. Yarışmada 'En İyi Tasarım' ödülüne de layık görülen Hazar Takımı öğrencileri, uzaya fırlatılan uydularda yerli roketlerin kullanılması hedefiyle çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.PAÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nden 11 öğrenci tarafından 2018'de kurulan Hazar Roket Takımı, ürettikleri 'Hiera 3000' ve 'Hiera 6000' isimli roketlerle, geçen 24-27 Eylül tarihleri arasında Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST 2020'ye katıldı. Yarışmada öğrenciler, Hiera 3000 'Orta İrtifa', Hiera 6000 ise 'Yüksek İrtifa' kategorisinde birincilik elde etti. PAÜ'nün ekibi bu yıl TEKNOFEST Roket Yarışması'na özel olarak verilen En İyi Tasarım Ödülü'nün de sahibi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekibi başarılarından dolayı kutlayarak, roketlere imza attı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da gençleri kutlayarak roketleri imzaladı. Hazar Roket Takımı geçen yıl aynı yarışmada, Yüksek İrtifa kategorisinde Türkiye birinciliğini elde etmişti.'BU ÇOCUKLARIN HER BİRİ BİRER CEVHER'PAÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Meran, Hazar Takımı'nın elde ettiği başarıdan dolayı gurur duyduklarını söyledi. Genç nesle şans verilmesi halinde ülkenin teknoloji alanında ileriye gideceğini belirten Prof. Dr. Meran, "Öğrencilerimizin başarılı olacaklarından emindik. İki birincilik alarak geçen yılki başarının tesadüf olmadığını, azmin ve çalışmanın bir eseri olduğunu gösterdiler. Bu çocukların her biri birer cevher. Doğru işlenmesi ve destek olunması gerekiyor. Bu desteklerin verildiğinde ülkemizdeki gençlerin başaramayacağı hiç bir şey yok. Savunma sanayi çok önemlidir. Ülkemizde bu alanda ciddi bir yatırım var. Öğrencilerimiz de bu alanda yer almak istiyor. Sanayicilerimiz gençlere destek versinler. Geleceğimiz onlarla daha aydınlık olacak" dedi.'YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRETMEK İSTİYORUZ'Hazar Takım Kaptanı PAÜ Mühendislik Fakültesi son sınıf öğrencisi Serhat Duras, yoğun bir çalışma sürecinin ardından TEKNOFEST 2020'ye katıldıklarını ve iki kategoride Türkiye birincisi olmayı başardıklarını anlattı.  Savunma sanayine katkıda bulunmayı hedeflediklerini bu doğrultuda çalışmalar yaptıklarını dile getiren Duras, "Yüksek İrtifa Kategorisi'ndeki roketimiz 5 bin 956 metre yüksekliğe erişip 4 kilogram ağırlığındaki yükünü başarıyla bırakıp yere sağlıklı bir iniş yaptı. Orta İrtifa Kategorisi'ndeki roketimiz 2 bin 734 metre irtifaya çıktı, yükünü başarıyla bıraktı ve inişi gerçekleştirdi. İki kategoride Türkiye birincisi olduğumuz için mutluyuz. Standımızı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve devlet büyüklerimiz ziyaret etti. Roketleri gördüklerinde çok beğendiklerini, artık bir üst seviyeye geçmemizi söylediler. Biz yüksek teknoloji üretmek istiyoruz. Ülkemiz bu anlamda çok büyük adımlar kat ediyoruz. Bu yolda adım atmak istiyoruz. Roket teknolojisinde özgün çalışmalar yapmayı hedefliyoruz" diye konuştu.'UYDULARIMIZI YERLİ ROKETLE FIRLATMAYI HEDEFLİYORUZ'Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Öğrencisi ve Hazar Takımı Mekanik Koordinatörü Egemen Mert uzaya gönderilen uyduların yerli roketlerle fırlatılabilmesini hedeflediklerini kaydedip, "Bu yıl da hedeflediğimiz başarıyı sağladık. Takım olarak daha yüksek irtifalara çıkmak için çalışacağız. Milli teknoloji hamlesine destek olmak için yolumuza devam edeceğiz. Uydularımız yerli olarak üretiliyor ancak uzaya fırlatmak için başka ülkelerden destek alınıyor. Yerli uydularımızı yerli roketlerimizle uzaya fırlatmayı hedefliyoruz. Her şey yerli ve milli olsun istiyoruz. Bunun için çok çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Takım üyelerinden Sena Öğün ise, elde ettikleri başarı nedeniyle gurur duyduklarını belirterek,  koronavirüs pandemisine rağmen çalışmayı bırakmadıklarını, bu sayede Türkiye birincisi olduklarını söyledi.


TEKNOFEST'te birincilikleri toplayan PAÜ öğrencileri, hedef büyüttü
TEKNOFEST'te birincilikleri toplayan PAÜ öğrencileri, hedef büyüttü
TEKNOFEST'te birincilikleri toplayan PAÜ öğrencileri, hedef büyüttü
TEKNOFEST'te birincilikleri toplayan PAÜ öğrencileri, hedef büyüttü
TEKNOFEST'te birincilikleri toplayan PAÜ öğrencileri, hedef büyüttü
TEKNOFEST'te birincilikleri toplayan PAÜ öğrencileri, hedef büyüttü
TEKNOFEST'te birincilikleri toplayan PAÜ öğrencileri, hedef büyüttü
TEKNOFEST'te birincilikleri toplayan PAÜ öğrencileri, hedef büyüttü
TEKNOFEST'te birincilikleri toplayan PAÜ öğrencileri, hedef büyüttü

Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği, Roket, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 09:01 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEKNOFEST'te birincilikleri toplayan PAÜ öğrencileri, hedef büyüttü - Son Dakika


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