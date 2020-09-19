TEKNOFEST'te çıta her yıl daha da yükselecek - Son Dakika

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'de seviyeyi her sene artırdıklarını belirterek, "TEKNOFEST amacına emin adımlarla gidiyor ama her yıl çıtayı artırmaya devam edeceğiz." dedi.

Mandal, AA muhabirine, TEKNOFEST kapsamındaki organizasyonların her yıl başarılı geçtiğini, bu yıl Gaziantep'in ev sahipliğinde düzenlenen heyecanın tüm hızıyla sürdüğünü, organizasyonun daha da önemli hale geldiğini belirtti.

Mandal, "Her yıl seviyeyi artırıyoruz. Yani yarışma koşulları zorlaşıyor. Takımlarımız da kendilerini sürekli buna göre yeniliyorlar. Bu, bizim için çok önemli. Bundan hiçbir takımımız da şikayetçi değil hatta bize 'daha zorlarına hazırız' diyorlar. Özellikle bu yıl gördüğümüz bir diğer önemli nokta da şu; geçtiğimiz yıllara göre takımlarımızın arasında iş birliği çok daha kuvvetlenmiş. Evet, burada bir yarış ve rekabet var ama günün sonunda aynı zamanda Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında ihtiyaçlar daha iyi görülüyor. Takımlar arasındaki birliktelik de daha güçleniyor. Arkadaşlarımızın hepsi, 'Türkiye kazanacak' diyor. Bizim Milli Teknoloji Hamlesi'nde de konuştuğumuz şey buydu. Ülkemizin teknolojiyi kullanan değil teknoloji üreten, takip eden değil takip edilen bir ülke olması, ülkemizin kazanması için bizim birlikte çalışmamız lazım. Arkadaşlarımız burada rekabet halinde ve aynı zamanda da birlikte çalışmanın en güzel örneğini sergiliyorlar."

Türkiye'nin teknolojik hedeflerine kısa zamanda ulaşması için her türlü destek ve gayreti göstermeye çalışacaklarını dile getiren Mandal, "İnşallah ülkemizin kısa vadedeki 2023, uzun ve orta vadedeki 2053 ve 2071 hedeflerine Milli Teknoloji Hamlemiz vasıtasıyla ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

Prof. Dr. Mandal, TEKNOFEST kapsamında geçen günlerde farklı illerde yapılan organizasyonlara da değinerek, "TEKNOFEST'in heyecanı aslında bir güne ve haftaya sığdırılmış değil, 1 yıla yayılmış durumda. Bunların çıktıları sonucunda da 24-27 Eylül tarihleri arasında Gaziantep'te çok güzel organizasyonlar olacak." ifadelerini kullandı.

"Hep daha iyisi" hedefi

Her zaman daha iyisini yapabilmek için çaba gösterdiklerini, o yüzden her sene daha iyi bir TEKNOFEST için emek vereceklerini belirten Mandal, şöyle devam etti:

"TEKNOFEST amacına emin adımlarla gidiyor ama her yıl çıtayı artırmaya devam edeceğiz. Hem kendimiz için kendi kendimize yetebilmek için hem de dünya için hazır olduğumuzu söylüyoruz. Her yıl daha üstün amaçlarımızla hedefimize ilerliyoruz. Buradaki gençlerin sürece katkı çabasını görmek bizleri çok sevindiriyor. Ülkemiz kazanacak noktasındaki çaba, bizlere de daha fazla sorumluluk veriyor. Gençlere vereceğimiz ve sunacağımız katkının daha da artması gerekiyor. Bu anlamda kendi ev ödevimize sürekli çalışacağız."