Son dakika: TEKNOFEST'te dereceye giren öğrenciler Kahramankazan'da ödüllendirildi - Son Dakika

Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST-2020'de dereceye giren öğrenciler, Kahramankazan'da Kaymakam ve Belediye Başkanı tarafından ödüllendirildi.

TÜBİTAK Liselerarası İnsansız Hava Araçları kategorisinde mansiyon ödülü kazanan Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi öğrencileri, Kaymakam Engin Aksakal ve Belediye Başkanı Serhat Oğuz'u ziyaret etti.

Öğrenciler, "Poyraz" adını verdikleri insansız hava aracı hakkında bilgi verdi, daha sonra gösteri uçuşu yaptı.

Projelerini geliştirmeleri için ilk etapta 10 bin liralık kaynak sözü veren Belediye Başkanı Serhat Oğuz, öğrencilere altın hediye etti.

Öğrenciler Muzaffer Yıldız, Efe Baran Gökçe ve Ali Kemal Bilgili, Poyraz ismini verdikleri insansız hava aracını tamamen kendi imkanlarıyla yaklaşık 3 ayda tamamladıklarını söyledi.