Üye Girişi
TEKNOFEST'te dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika

TEKNOFEST'te dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

22.09.2021 15:16
TEKNOFEST'te dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi, System.String[]

İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST-2021'de dereceye giren öğrenciler, Kahramankazan'da Kaymakam Abdullah Selim Parlar ve Belediye Başkanı Serhat Oğuz tarafından ödüllendirildi.

İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST-2021'de dereceye giren öğrenciler, Kahramankazan'da Kaymakam Abdullah Selim Parlar ve Belediye Başkanı Serhat Oğuz tarafından ödüllendirildi.

Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda Döner Kanat ve Sabit Kanat Kategorisi'nde Türkiye 9'uncusu ve Ankara 1'incisi olan Mustafa Hakan Fen Lisesi Öğrencileri Kaymakam Parlar ve Belediye Başkanı Oğuz'u ziyaret etti.

Öğrenciler, "Poyraz" adını verdikleri insansız hava aracı hakkında Parlar ve Oğuz'a bilgi verdi, daha sonra gösteri uçuşu yaptı.

Belediye Başkanı Serhat Oğuz, tebrik ettiği öğrencilere altın hediye etti.

Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitime yapılan yatırımın boşa gitmediğinin en açık göstergesinin gençler olduğuna işaret etti.

Eğitimin çok sabır isteyen bir süreç olduğunu ifade eden Oğuz, "Eğitimde bir tohum atıyorsunuz o tohumun filizlenip meyveye durması için bazen 10 sene gerekiyor. Ama hamdolsun Fen Lisemiz yeni açılmış olmasına rağmen 7 sene sonra Türkiye'de 9'uncu oldu. Orijinal özgün tasarımlarıyla 'drone'larıyla elde ettikleri başarı hepimizi gururlandırdı. Onlardan tek bir ricam var, burada 4 yıllık bir birikimleri var, alın terleri var. Bunu devam ettirsinler. Çünkü Türkiye'nin yeni Selçuk Bayraktar'lara ihtiyacı var." dedi.

Kahramankazan, Serhat Oğuz, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TEKNOFEST'te dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten kentteki göçmenlere çeşitli uyarılarda bulundu: Kadınlara karşı sabit bakışlardan uzak durun 15:29 Bolu Valisi Ahmet Ümit'ten kentteki göçmenlere çeşitli uyarılarda bulundu: Kadınlara karşı sabit bakışlardan uzak durun Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri / 22 Eylül 2021 15:22 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri / 22 Eylül 2021 Son Dakika! Beşiktaş kritik virajlar öncesi adeta dağıldı! Ghezzal'dan sonra Batshuayi'den de kötü haber 15:12 Son Dakika! Beşiktaş kritik virajlar öncesi adeta dağıldı! Ghezzal'dan sonra Batshuayi'den de kötü haber
16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu 14:56 16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi 14:43 Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü 14:27 Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü
Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadis'in Türkevi açılışına katılması Atina'da krize yol açtı 13:40 Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadis'in Türkevi açılışına katılması Atina'da krize yol açtı Kıskançlık krizine girdi, meyve bıçağıyla sevgilisini bıçakladı! Erkek arkadaşı ''Ona ihtiyacım var'' deyip şikayet etmedi 12:13 Kıskançlık krizine girdi, meyve bıçağıyla sevgilisini bıçakladı! Erkek arkadaşı ''Ona ihtiyacım var'' deyip şikayet etmedi

Son Dakika Haberleri
15:31 Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı
15:22 Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım
15:21 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri / 22 Eylül 2021
15:11 Son Dakika! Beşiktaş kritik virajlar öncesi adeta dağıldı! Ghezzal'dan sonra Batshuayi'den de kötü haber
15:01 Yorumcu Rıdvan Dilmen, yaptığı yorum ile Beşiktaş taraftarını kızdırdı: Ben de Balotelli gibi yapardım
14:53 Çinli dev gayrimenkul şirketi Evergrande'nin 300 milyar dolar borçları sebebiyle iflas edeceği iddia ediliyor
14:42 Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi
14:37 Diagne, bu sefer yanlış adım attı! Fatih Terim ile ters düşmek süresiz kadro dışı ve para cezasını kapıya getirdi
14:35 Amazon'dan aşıya teşvik için kampanya! Çalışanlarını 100 bin dolar nakit para ve 40 bin dolarlık otomobille ödüllendiriyor
14:29 Bir türlü oyuna giremiyor! Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber geldi
Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı         
15:31
Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım         
15:23
Hırsızlık yapmak için girdiği evde uyuyakaldı! Ev sahibinin ihbarı ile yakalandı Hırsızlık yapmak için girdiği evde uyuyakaldı! Ev sahibinin ihbarı ile yakalandı         
15:19
Yorumcu Rıdvan Dilmen, yaptığı yorum ile Beşiktaş taraftarını kızdırdı: Ben de Balotelli gibi yapardım Yorumcu Rıdvan Dilmen, yaptığı yorum ile Beşiktaş taraftarını kızdırdı: Ben de Balotelli gibi yapardım         
15:02
Çinli dev gayrimenkul şirketi Evergrande'nin 300 milyar dolar borçları sebebiyle iflas edeceği iddia ediliyor Çinli dev gayrimenkul şirketi Evergrande'nin 300 milyar dolar borçları sebebiyle iflas edeceği iddia ediliyor         
14:53
Diagne, bu sefer yanlış adım attı! Fatih Terim ile ters düşmek süresiz kadro dışı ve para cezasını kapıya getirdi Diagne, bu sefer yanlış adım attı! Fatih Terim ile ters düşmek süresiz kadro dışı ve para cezasını kapıya getirdi         
14:38
Son Dakika! Şile'de bir fabrikada yangın çıktı! Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi Son Dakika! Şile'de bir fabrikada yangın çıktı! Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi         
14:26
Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı! Shefir'in durumu iyi Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı! Shefir'in durumu iyi         
12:48
Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin         
12:07
Ümitcan Uygun ile kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu olayında yeni gelişme yaşandı Ümitcan Uygun ile kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu olayında yeni gelişme yaşandı         
11:58
Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı         
11:42
Hamile eşini başından vurarak öldürdü! İntihar süsü vermek isterken yakalandı Hamile eşini başından vurarak öldürdü! İntihar süsü vermek isterken yakalandı         
11:36
Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek         
11:16
Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçek! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı anlaşıldı Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçek! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı anlaşıldı         
10:59
Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı         
10:29
Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum         
19:40
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı         
19:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2021 15:37:42. #1.12#
SON DAKİKA: TEKNOFEST'te dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement