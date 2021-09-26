TEKNOFEST'te dikkat çeken olay! Selçuk Bayraktar'ın "Maskeleri çıkaralım" ricasını Bakan Koca yerine getirmedi - Son Dakika

TEKNOFEST 2021, coşku ve heyecan içerisinde gerçekleştirildi. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin bugünkü ayağına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "TEKNOFEST'in yüreği kıpır kıpır atan genç mucitleri, inşallah 2053 ve 2071 Türkiye'sinin mimarları olacaktır" ifadelerini kullandı.

KATILIMCILARI SELAMLAMAYA ÇIKTILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar başta olmak üzere diğer konukların sahneye çıktığı sırada ilginç anlar yaşandı. Bayraktar, konuklardan maskelerini çıkarmalarını isterken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu ricaya uymaması gözlerden kaçmadı.

Bakan Koca, maskesi ağzında vatandaşlara selam vermeyi sürdürdü.