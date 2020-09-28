TEKNOFEST'te Dünya Drone Kupası bileti aldılar - Son Dakika

TEKNOFEST'te Dünya Drone Kupası bileti aldılar

Türkiye Drone Şampiyonası Finali'nde, Dünya Drone Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek isimler belli oldu.

TEKNOFEST'te Dünya Drone Kupası bileti aldılar, System.String[]

Türkiye Drone Şampiyonası Finali'nde, Dünya Drone Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek isimler belli oldu.

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında, şirketin desteğiyle gerçekleştirilen Türkiye Drone Şampiyonası Finali sonuçlandı.

Türkiye'nin savunma sanayisi ve milli teknoloji hamlesinde önemli bir rol üstlenen STM'nin yürütücülüğünde, Türkiye'nin en görkemli kalelerinden olan Fırat'ın incisi Rumkale'de özel olarak hazırlanan parkurda gerçekleştirilen şampiyonada pilotlar, tasarım, programlama ve montajlarını kendilerinin yaptığı araçlarla yarıştı.

Bu yıl 24-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep-Rumkale'de düzenlenen ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen 16 lisanslı pilotun mücadele ettiği finalde dereceye giren Atakan Mercimek, Yasin Can Çelik, Özgürcan Çelik, Türkiye'yi temsil edecek isimler oldu.

Tüm dünyada meraklıları için özel bir etkinlik olan ve ilgiyle takip edilen drone yarışlarının finalinde dereceye giren yarışmacılar, TEKNOFEST ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Drone Kupası'na Türkiye'yi temsilen katılacaklar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, şirketin ana faaliyet alanlarından birinin otonom sistemler olduğunu ifade etti.

STM'nin, mini ve orta boy otonom sistemlerde Türkiye'de öncü bir şirket olduğunu kaydeden Güleryüz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni nesil teknolojilerle ürettiğimiz İHA'larda üstendiğimiz bu öncü rolümüzle, ülkemizin bu alanda en çok ilgi gören etkinliği olan Türkiye Drone Şampiyonası'na destek vermekten çok mutluyuz. Parçası olmaktan gurur duyduğumuz şampiyonada başarılı olan ve Dünya Drone Kupası'nda ülkemizi temsil etmeye hak kazanan tüm yarışmacılarımıza şimdiden başarılar diliyorum. STM olarak önümüzdeki süreçte de ülkemizde drone teknolojisini sahiplenmeye, bu teknolojiye ilgi duyan yetenekli gençlerimizi destekleyerek bu alandaki tecrübemizi onlara aktarmaya devam edeceğiz."

Türkiye, Ticaret, Fırat, Drone, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 12:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TEKNOFEST'te Dünya Drone Kupası bileti aldılar - Son Dakika

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