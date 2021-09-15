Üye Girişi
TEKNOFEST'te İHA Yarışmaları heyecanı Bursa'da devam ediyor - Son Dakika

TEKNOFEST'te İHA Yarışmaları heyecanı Bursa'da devam ediyor

15.09.2021 11:48
TEKNOFEST'te İHA Yarışmaları heyecanı Bursa'da devam ediyor, System.String[]

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışmaları, Bursa'da Yunuseli Havalimanı'nda binlerce gencin katılmıyla sürüyor.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışmaları, Bursa'da Yunuseli Havalimanı'nda binlerce gencin katılmıyla sürüyor.

İHA'lar konusunda farkındalığı artırmak, bu alandaki teknolojik gelişimi gençlerle paylaşmak, onları bu alana yönlendirmek ve teşvik etmek amacıyla TÜBİTAK tarafından TEKNOFEST'21 kapsamında gerçekleştirilen İHA Yarışmaları; Uluslararası İHA Yarışması, Liseler Arası İHA Yarışması ve Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması kategorilerinde gerçekleştiriliyor.

Bu yıl 6'ncısı yapılan Uluslararası İHA Yarışması ile 2'nci kez düzenlenen Liseler Arası İHA Yarışması'nın yanı sıra ilk kez Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması'na da yer veriliyor.

Toplam 1500'ün üzerinde takımın başvurduğu yarışmalarda, yarışma imkanına sahip olan 342 takım final heyecanı yaşıyor.

6. Uluslararası İHA Yarışması iki kategoride gerçekleşiyor

Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda İHA'lar ile ilgili teknolojik gelişmelerin takip edilmesi, katkı sağlanması, farkındalığın artırılması hedeflenirken katılımcılara teknik ve sosyal deneyim kazandırılması amaçlanıyor.

Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerin katılabildiği yarışmalarda takımlar Döner Kanat ve Sabit Kanat kategorilerinde yarışıyor.

2016 yılında gerçekleştirilmeye başlanan ve 204 takımın başvuru yaptığı yarışmalara katılım her geçen yıl artış gösterirken 2021 başvuruları 570 takımla rekor seviyeye ulaştı. Bu yıl 130 ulusal ve Endonezya, Pakistan, Polonya, Azerbaycan olmak üzere 14 yabancı takım yarışmalara katılmaya hak kazandı.

Takımlardan iki farklı uçuş görevinin yerine getirilmesi beklenen yarışmalarda birinci görevde takımların uçaklarının manevra kabiliyetleri test ediliyor. İkinci görevde ise takımlardan belirli ağırlıktaki yükü önceden belirlenmiş bir alana bırakmaları istenirken dereceye giren takımlar ödül almaya hak kazanıyor.

Her kategori için 40 bin TL değerinde Performans Birincilik, 30 bin TL değerinde Performans İkincilik, 20 bin TL değerinde Performans Üçüncülük ve 10 bin TL değerinde Mansiyon Ödülü verilecek yarışmalarda takımlar, yine her kategori için 25 bin TL Yerlilik Birincilik, 20 bin Yerlilik İkincilik ve 15 bin TL Yerlilik Üçüncülük ödüllerinin sahibi olacak.

2. Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması

TEKNOFEST çatısı altında her yıl büyüyen ilgi ve artan katılımla gerçekleşen Uluslararası İHA Yarışmaları, 2020'den bu yana kapsamına aldığı lise takımları ile gençleri daha erken yaşlarda teknoloji dünyasına dahil ederek bu konuda bilinç oluşturmalarına olanak tanıyor.

Teknik ve sosyal deneyim kazandırmak konusunda da lise öğrencilerini destekleyen yarışmalara 2'nci kez düzenlendiği 2021'de 741 takım başvuru yaparken 130 takım yarışmaya katılmaya hak kazandı.

Yarışmalar sonunda katılımcılar her kategori için 25 bin TL Performans Birincilik, 20 bin TL Performans İkincilik, 15 bin TL Performans Üçüncülük ve 7 bin 500 TL Mansiyon ödüllerinin sahibi olacaklar.

Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları Yarışması ilk kez TEKNOFEST'te

TEKNOFEST teknoloji yarışmaları kapsamında TÜBİTAK tarafından Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları Yarışması ilk kez bu yıl düzenleniyor. Yarışmada gençleri, herhangi bir kategori ve görev tanımı olmaksızın hayal ve fikir dünyalarını geliştirerek farklı yapılardaki İHA'larla her türlü bilimsel, teknolojik, yetenek ve beceriye dayalı uçuşları gerçekleştirmeye teşvik etmek amaçlanıyor.

İHA teknolojisinde başarılı olan ulusal ve uluslararası öğrencileri bir araya getirecek yarışmada lise ve dengi okul öğrencileri ile birlikte ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri de katılım gösteriyor. Konuya ilgili öğrencilerin gelişimine katkı sağlayarak çalışma yapmalarını teşvik etmenin amaçlandığı yarışmalara başvuru yapan 248 takımdan katılım hakkı kazanan Polonya ve Pakistan olmak üzere 2 uluslararası takım ile 66 ulusal takım yarışmalarda yer alıyor.

Yarışma bitiminde ödül almaya hak kazanan takımlar 50 bin TL Altın Performans Birincilik, 45 bin TL Altın Performans İkincilik, 40 bin TL Altın Performans Üçüncülük, 36 bin TL Gümüş Performans Birincilik, 34 bin TL Gümüş Performans İkincilik, 32 bin TL Gümüş Performans Üçüncülük, 24 bin TL Mansiyon Performans Birincilik, 22 bin TL Mansiyon Performans İkincilik ve 20 bin TL değerinde Mansiyon Performans Üçüncülük ödüllerinin sahibi olacaklar.

TEKNOFEST'te İHA Yarışmaları heyecanı Bursa'da devam ediyor
TEKNOFEST'te İHA Yarışmaları heyecanı Bursa'da devam ediyor
TEKNOFEST'te İHA Yarışmaları heyecanı Bursa'da devam ediyor
TEKNOFEST'te İHA Yarışmaları heyecanı Bursa'da devam ediyor
TEKNOFEST'te İHA Yarışmaları heyecanı Bursa'da devam ediyor

İhlas Haber Ajansı, Türk Lirası, Havacılık, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TEKNOFEST'te İHA Yarışmaları heyecanı Bursa'da devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, okul ziyaretlerine devam ediyor! Gittiği okulda öğrencilerin elini öpmesi sempatik görüntülere sebep oldu 13:33 Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, okul ziyaretlerine devam ediyor! Gittiği okulda öğrencilerin elini öpmesi sempatik görüntülere sebep oldu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'inin üzerinde 13:23 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'inin üzerinde Meteoroloji, 8 il için sel uyarısında bulundu! Bugün öğlen saatlerinden itibaren etkili olacak 12:58 Meteoroloji, 8 il için sel uyarısında bulundu! Bugün öğlen saatlerinden itibaren etkili olacak
Beşiktaş'tan kötü haber! N'Koudou kadrodan çıkartıldı 12:16 Beşiktaş'tan kötü haber! N'Koudou kadrodan çıkartıldı BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı 12:01 BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı Ekmek pişirirken tandıra düşüp yaralanan kadın: Bundan sonra o köye adım bile atmam 11:45 Ekmek pişirirken tandıra düşüp yaralanan kadın: Bundan sonra o köye adım bile atmam
Uzmanlar koronanın en tehlikeli versiyonu olan Uzun Kovid'e dikkat çekti, aylarca hastalıkla boğuşuyorlar 11:07 Uzmanlar koronanın en tehlikeli versiyonu olan Uzun Kovid'e dikkat çekti, aylarca hastalıkla boğuşuyorlar iPhone 13'lerin Türkiye fiyatları belli oldu! 8 aylık maaş ile 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max satın alınamıyor 10:49 iPhone 13'lerin Türkiye fiyatları belli oldu! 8 aylık maaş ile 1 TB'lık iPhone 13 Pro Max satın alınamıyor

Son Dakika Haberleri
13:23 Ergin Ataman'dan, Stefan Kuntz ismine karşı sert çıkış: Bu karar, Türk futbolunu aşağılamaktır
13:22 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'inin üzerinde
12:57 Meteoroloji, 8 il için sel uyarısında bulundu! Bugün öğlen saatlerinden itibaren etkili olacak
12:42 Hemşehrisini 9 el ateş ederek öldüren zanlıdan ilginç savunma: Hocam rüyama girip mehdi olduğumu söyledi
12:37 O Ses Türkiye'de jüri kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı, Hadise yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü
12:16 Beşiktaş'tan kötü haber! N'Koudou kadrodan çıkartıldı
12:06 Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti
12:05 Halil Dervişoğlu'nun babasından itiraf: Oğlumun Galatasaray'a gitmesi için kavga ettik
12:01 BİM İcra Kurulu Üyesi, peynir ve süt fiyatlarında yaşanan artış hakkında konuştu! Ortaya atılan bomba iddia ile topu hükümete attı
11:54 Stefan Kuntz, Mili Takım hocalığı için kararsız
Beşiktaş'ın kasasına para yağacak! 40 milyon TL'lik gece Beşiktaş'ın kasasına para yağacak! 40 milyon TL'lik gece         
13:35
Ergin Ataman'dan, Stefan Kuntz ismine karşı sert çıkış: Bu karar, Türk futbolunu aşağılamaktır Ergin Ataman'dan, Stefan Kuntz ismine karşı sert çıkış: Bu karar, Türk futbolunu aşağılamaktır         
13:24
Aşı olmadı, PCR testi de yaptırmayınca evine dönemedi! Protestoya başlayan adam 7 gündür yürüyor Aşı olmadı, PCR testi de yaptırmayınca evine dönemedi! Protestoya başlayan adam 7 gündür yürüyor         
13:06
O Ses Türkiye'de jüri kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı, Hadise yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü O Ses Türkiye'de jüri kadrosu belli oldu! Acun Ilıcalı, Hadise yerine Oğuzhan Koç'a teklif götürdü         
12:37
Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti Son Dakika! Fenomen tostçu kazada hayatını kaybetti         
12:06
İrem Helvacıoğlu, teknede çektirdiği mayolu fotoğrafı ile beğeni topladı İrem Helvacıoğlu, teknede çektirdiği mayolu fotoğrafı ile beğeni topladı         
11:52
Bakan Derya Yanık, müjdeyi verdi! Evde bakım yardımı ödemeleri bugün yapılmaya başlıyor Bakan Derya Yanık, müjdeyi verdi! Evde bakım yardımı ödemeleri bugün yapılmaya başlıyor         
11:27
Fotoğraf çekiminde talihsiz olay! Gelin ve damadı köpek kovaladı Fotoğraf çekiminde talihsiz olay! Gelin ve damadı köpek kovaladı         
10:57
Üstünden hiç çıkartmadığı siyah tişörtü hakkında konuşan Acun Ilıcalı: 500 tane sipariş ettim Üstünden hiç çıkartmadığı siyah tişörtü hakkında konuşan Acun Ilıcalı: 500 tane sipariş ettim         
10:35
50 yaşındaki koronavirüs aşısı yaptırmayan doktor, koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti 50 yaşındaki koronavirüs aşısı yaptırmayan doktor, koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti         
10:17
Koronavirüse yakalanan Oğuzhan Asiltürk, aşı olmadığı ortaya çıktı Koronavirüse yakalanan Oğuzhan Asiltürk, aşı olmadığı ortaya çıktı         
10:04
6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı         
09:26
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü         
00:43
Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı Yürekler ağza geldi! Ronaldo ısınma sırasında kadın güvenlik görevlisini bayılttı         
23:57
Yıllar onu da değiştirdi! İşte En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının bugünkü hali Yıllar onu da değiştirdi! İşte En Son Babalar Duyar'ın Rafi Maranga'sının bugünkü hali         
22:49
Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış         
22:02
Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti Taliban'ın korkunç idam anı! Darağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti         
20:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2021 13:44:40. #1.13#
SON DAKİKA: TEKNOFEST'te İHA Yarışmaları heyecanı Bursa'da devam ediyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement