Teknofest'te insan seli
1 saat önce
TEKNOFEST'in düzenlendiği Atatürk Havalimanı çevresinde yoğunluk yaşanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:51 Kaynak: DHA
TEKNOFEST'in düzenlendiği Atatürk Havalimanı çevresinde yoğunluk yaşanıyor.
Festivale 5. gününde katılmak isteyenler Atatürk Havalimanı önünde uzun araç kuyrukları oluştururken, alanın giriş-çıkış kapılarında ise adeta insan seli oluştu. 7'den 70'e çok sayıda kişi festivale geldi. TEKNOFEST'19 bu akşam saat 21.00'a kadar açık olacak. Festival yarın akşam aynı saatte sona erecek.
Görüntü Dökümü:
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İnsan kalabalığının görüntüsü
Trafikten görüntüler
Gösteriler
İçerideki kalabalık
Havadan görüntüler
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