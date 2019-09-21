Teknofest'te insan seli
1 saat önce
TEKNOFEST'in düzenlendiği Atatürk Havalimanı çevresinde yoğunluk yaşanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:56 Kaynak: DHA
TEKNOFEST'in düzenlendiği Atatürk Havalimanı çevresinde yoğunluk yaşanıyor.
Festivale 5. gününde katılmak isteyenler Atatürk Havalimanı önünde uzun araç kuyrukları oluştururken, alanın giriş-çıkış kapılarında ise adeta insan seli oluştu. 7'den 70'e çok sayıda kişi festivale geldi. TEKNOFEST'19 bu akşam saat 21.00'a kadar açık olacak. Festival yarın akşam aynı saatte sona erecek.
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