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TEKNOFEST'te İzmir damgası - Son Dakika

TEKNOFEST'te İzmir damgası

28.09.2021 16:10

TEKNOFEST'te İzmir damgası TEKNOFEST'te ödül alan öğrenciler, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende ödüllendirildi İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde ödül alan İzmirli öğrenciler, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından...

TEKNOFEST'te İzmir damgası

TEKNOFEST'te ödül alan öğrenciler, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende ödüllendirildi

İZMİR - İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde ödül alan İzmirli öğrenciler, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende ödüllendirildi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, İzmir'in TEKNOFEST'e damga vurduğunu söyledi.

Türkiye'nin en önemli bilim ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2021'de adeta İzmir rüzgarı esti. Fatma Saygın Anadolu Lisesi öğrencisi Murat Işık, "Biyoteknoloji Yarışması"nda Türkiye 1.'si; Arkas Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Bade Bereketoğlu, Ayşe Özdemir ve Barkın Özsoy, "İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Afet Yönetimi Kategorisi"nde Türkiye 1.'si; Özel Dünya Fen Lisesi öğrencisi Mert Delibalta, "Eğitim Teknolojileri Yarışması"nda Türkiye 1.'si; Bornova Anadolu Lisesi öğrencisi Can Baki, "Lise Fikir Yarışması"nda Türkiye 2.'si; Seferihisar Semiha - İrfan Çalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Ege Katmerci, Yiğit Aliyev ve Efe Bilir, "İnsan Yararına Engelli Dostu Katogerisi"nde Türkiye 2.'si; Özel Gaziemir Uğur Ortaokulu öğrencisi Barkın Özsoy, "Akıllı Ulaşım Yarışması"nda Türkiye 3.sü ve Arkas Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Artun Özsoy, "Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Kategorisi"nde Türkiye 3.'sü oldu. Bornova İzmir Fen Lisesi öğrencileri Alperen Tupurtu ve Ahmet Taha Kalıbcı da, "Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması"nda "En İyi Sunum Ödülü"nün sahibi oldu. Ödül törenine, öğrenciler ve aileleri ile birlikte, ilçe müdürleri ve danışman öğretmenler Sertaç Ateş, Selçuk Sağbaş, Mustafa Arbay, Benginur Tenkılıç, Bora Cemal Özdemir, Zeynep Deniz Koçal, Ferit Avcı ve Hüseyin Taşatan da katıldı.

"İzmir'imiz için güzel bir gurur tablosu var"

Törende konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, "Bugün bizim için çok mutlu bir gün. İzmir, TEKNOFEST'e damgasını vurdu. Gençlerimizin, öğretmenlerimizin, okul müdürlerimizin, kısacası İzmir il Milli Eğitim Müdürlüğü Ailesi'nin başarısını taçlandırmak istedik. Bu başarıyı, bu coşkuyu, bu heyecanı tüm öğrencilerimize, tüm öğretmenlerimize, tüm İzmir'e yaymak istiyoruz ki, bu çalışmalar artarak devam etsin. Bizim amacımız, eğitimde fırsat eşitliği sağlayarak tüm öğrencilerimizin yetkinlikleri doğrultusunda hedeflerine ulaşabilmesi için uygun eğitim ortamları hazırlamak. Bu sebeple uzay, teknoloji ve havacılık alanında yapılan TEKNOFEST'te, İzmir'imiz için güzel bir gurur tablosu var" dedi.

"Çok güzel başarı öykülerine imza atacağız"

İzmirli öğrencilerin çok sayıda ödül ile kente döndüğünü kaydeden Yentür, "Bu başarıyı artırarak ulusal ve uluslararası projelerde yansımasını bir ekip çalışmasıyla ortaya koyacağız. Ben bunun başlangıç olduğuna inanıyorum. Çünkü İzmir'in dinamik bir potansiyeli var. Bu potansiyeli harekete geçirerek birlikte çok güzel başarı öykülerine imza atacağız. Ödül alan projeler çok dikkat çekici. Bu, çocuklarımızın hayal dünyasının ne kadar zengin olduğunu gösteriyor. Bilimin başlangıcı hayal etmektir, merak etmektir. Bunu verdiğimizde zaten çocuklarımızın başaramayacağı bir iş yok. Buna yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

TEKNOFEST'te İzmir damgası
TEKNOFEST'te İzmir damgası
TEKNOFEST'te İzmir damgası
TEKNOFEST'te İzmir damgası

milli eğitim bakanlığı, Havacılık, İzmir, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TEKNOFEST'te İzmir damgası - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEKNOFEST'te İzmir damgası - Son Dakika
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