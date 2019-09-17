Teknofest'te kadına karşı şiddetin önlenmesi unutulmadı

KADES ile ilgili bilgi veren Proje Sorumlusu Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, şunları söyledi:

"KADES uygulamamızın tanıtımını yapıyoruz. Sadece kadınların yükleyebileceği ve sadece kadınların kullanabileceği bir uygulama. Öncelikle telefona bu uygulama indiriliyor. Kişisel bilgiler girildikten sonra kimlik numarası, ad, soyad, doğum yeri, doğum tarihi ve cep telefonu bilgileri girildikten sonra kullanıcıya bir doğrulama kodu gönderiliyor. Bu kodu girdikten sonra uygulama aktif hale geliyor. Ani bir durumla karşı karşıya kaldıklarında, uygulama ekranında bulunan 'Destek' butonuna dokunarak ihbar oluşturuluyor. Burada yanlış ihbarları önlemek için 'yardım isteğiniz emniyet birimlerine iletilecektir, devam etmek istediğinize emin misiniz?' diye tekrar hatırlatıcı, uyarıcı bilgi gönderiyor. Sonrasında 'evet' dediğiniz zaman haber merkezine konum bilginiz gönderiliyor, bulunduğunuz yere en yakın ekip gönderiliyor. İhbar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, 155'e, 156'ya yönlendirmek suretiyle ekrana düşen çağrıya en yakın ekip ve devriyeyi yönlendirerek ihtiyaç sahibi kanının yanında olmaya çalışıyor."

"13 BİNİN ÜZERİNDE İHBAR YAPILDI"

Çetiner, şöyle devam etti:

"Ekiplerimizin bulunduğu konuma göre, trafik durumuna göre ortalama 5 dakika içerisinde ekip bulunduğunuz yere intikal ediyor. Özellikle Emine Bulut cinayetinden sonra hem medyanın sahip çıkması hem de İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun KADES programını birçok toplantıda anlatmasıyla ve programı tanıtılmasıyla 5 kat arttı indirme oranlarımız. Bugünün verilerine baktığımızda yaklaşık 322 bin civarında uygulamayı indiren kadın var. Bugüne kadar da yaklaşık 13 binin üzerinde ihbar yapıldı ve her ihbara da kısa zamanda müdahale edildi. Kadınların yardım çığlığına en yakın ekiplerimiz müdahale etti. Biz şiddet mağduru kadınların sesi olmaya çalışıyoruz. İhtiyaçları olduğu anda bunu kullanmalarını istiyoruz."





- İstanbul