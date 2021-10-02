TEKNOFEST'te "Oto Filika" projesiyle birinci olan ekip KSÜ Rektörü'nü ziyaret etti - Son Dakika

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümü yüksek lisans öğrencisi Yusuf Ziya Elçi, afetlerde su üzerinde vatandaşların kurtarılması için geliştirdiği "Oto Filika" ile TEKNOFEST 2021'de birinci olmanın gururunu yaşıyor.

Uzaktan kontrol edilebilen, su içerisinde cihazın alabora olmasını engelleyen sistemlere sahip "Oto Filika", dalgalı sularda gövdesini otonom olarak dengeleyip kurtarma esnasında dalgalarla birlikte senkronize sabitlik sağlayarak arama kurtarma çalışmalarında kazaya uğrayan bireyleri tekneye alıyor.

İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST 2021'de İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Afet Yönetimi kategorisinde birincilik elde eden KSÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümü yüksek lisans öğrencisi Elçi ile proje danışmanı Doç. Dr. Celal Kurşun başarılarını ziyaret ettikleri KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ile paylaştı.

Başarısından dolayı "Filika Elçi" takımını tebrik eden Can, Türkiye'nin her alanda yerli ve milli üretimi hedeflediğini dile getirdi.

Öğrencilerinin TEKNOFEST gibi büyük bir organizasyonda birinci olarak önemli bir başarıya imza attığını belirten Can, şunları kaydetti:

"Çok mutluyuz. TEKNOFEST'te danışmanlığını Doç. Dr. Celal Kurşun'un yaptığı yüksek lisans öğrencimiz Yusuf Ziya Elçi'nin projesi olan "Oto Filika", TEKNOFEST 2021'de birinci oldu. Bundan dolayı gururluyuz. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitemiz de her türlü projeyi ve yerli teknoloji çalışmalarını destekliyoruz. Türkiye'nin 2023, 2053 hedeflerine dönük çalışmalara destek verecek her türlü bilimsel çalışmayı, yerli teknoloji üretim çalışmalarını destekliyoruz."

Üniversitede yüksek lisans öğrencisi olan ve aynı zamanda kentte Serhan Çalık Ortaokulunda matematik öğretmeni olarak görev yapan Elçi de TEKNOFEST gibi büyük bir organizasyonda birinci olmaktan dolayı gururlu olduğunu belirtti.

Cihaz hakkında bilgi veren Elçi şunları kaydetti:

"Bu su üzerindeki ilk tasarımım ve çalışmam. Oto Filika tamamen insansız, arama-kurtarma çalışmasında insana ihtiyaç duymadan hareket eden bir prototip çekirdek robottur. Kaza alanına kadar kanatları kapalı, kaza alanından sonra kanatlarını açarak insanları paletler yardımıyla insansız bir şekilde alacak bir sistem. Sistem otonom dengeli olduğundan dolayı hem dalgalarla baş edebilme gücü yüksek kabiliyette hem de alabora olsa ve kanadının birini kaybetse dahi kendi dengesini koruyabilecek. Çünkü su üzerindeki stabilizasyon çok zordur. Su üzerindeki stabilizasyonu sağlayan bir sistemdir. Faaliyet noktasında tabii ki bundan sonraki süreç bizi aşan bir süreç. Yani yatırımcıların ilgisini çekerek kullanılabilir ve uygulanılabilir. Bir ön AR-GE'den sonra yatırım haline getirerek kullanılabilir hale getireceğiz."

Doç. Dr. Kurşun da öğrencisinin başarısından dolayı mutlu ve gururlu olduğunu, cihazın geleceğe yönelik ciddi bir yatırım aracı olabileceğini belirtti.

Konuşmaların ardından Rektör Can, başarılarından dolayı "Filika Elçi" takımını tebrik ederek Elçi ve Kurşun'a hediye takdim etti.