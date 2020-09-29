Uğur Okulları TEKNOFEST'ten ödülle döndü - Son Dakika

Uğur Okulları TEKNOFEST'ten ödülle döndü

Uğur Okulları Narlıdere Kampüsü öğrencilerinden oluşan "Orion" takımı, TEKNOFEST 2020 kapsamında düzenlenen TÜBİTAK 1. Liselerarası İHA Yarışması'nda 210 okul arasından Türkiye 3'üncüsü oldu.

Uğur Okulları TEKNOFEST'ten ödülle döndü, System.String[]

Uğur Okulları Narlıdere Kampüsü öğrencilerinden oluşan "Orion" takımı, TEKNOFEST 2020 kapsamında düzenlenen TÜBİTAK 1. Liselerarası İHA Yarışması'nda 210 okul arasından Türkiye 3'üncüsü oldu.

Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'te düzenlenen 3. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılan Uğur Okulları öğrencileri ödülle döndü.

Uğur Okulları Narlıdere Kampüsü 11. Sınıf öğrencileri Ege Oktay ve Arda Dinçer ile danışman öğretmenler Tolga Çoban ve Levent Oktay'dan oluşan "Orion" takımı, TÜBİTAK 1. Liselerarası İHA Yarışması'nda 210 okul arasından Türkiye 3'üncüsü oldu.

Öğrenciler, "Griffin" ismini verdikleri drone'u daha güvenli uçuş sağlanması için 4 yerine 6 pervaneli olarak tasarladıklarını belirterek, İHA'nın yapacağı görevleri de otonom (önceden programlama) olarak düzenlediklerini ve böylece yarışmada daha yüksek puan aldıklarını aktardı.

2018 yılında kurulan takım, ilk olarak 13. MEB Robot Yarışması'nda 3 bin proje arasından 8'inci oldu, ardından Uğur Okulları'nın düzenlediği U-Maker IV Festivali'nde "Robotik" alanında şampiyonluk elde etti. Orion takımının hedefi, robotik ve drone alanında uzmanlaşmak.

"Her kaza yeni bir tecrübe oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen 11. sınıf öğrencisi Ege Oktay şubat ayından bu yana proje üzerinde çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Pandemi süreci bizim için zorlayıcı olsa da elimizden geldiğince çalışmaya devam ettik. Drone denemelerimizde birçok kez kaza yaptık ve her seferinde daha fazla tecrübe kazanarak koyduğumuz hedefe ilerledik. Bu yıl birincisi düzenlenen bu etkinlik için hangi okulların nasıl tasarımlar yapacağını bilmiyorduk ve bizim tasarımımızdan daha iyi tasarımlar olup olmayacağını yarışma alanında görecektik. Ama ödül alacağımıza inandık ve bu inanç için her zaman daha fazla çalıştık. 5 günlük yarış periyodunun sonucunda Türkiye 3'üncüsü olduğumuz için gerçekten gururluyduk. Bu 3'üncülük aynı zamanda seneye daha iyi bir derece elde etmek için bizi motive etmeye başladı."

11. Sınıf öğrencisi Arda Dinçer de üniversitede mühendislik alanında eğitim almak istediklerini aktararak, "Ülkemiz için yerli ve milli araçlar üretilmesine destek olarak teknoloji konusunda dışarıya olan bağımlılığı azaltmada elimizden geleni yapmak istiyoruz. Üniversite eğitimimizde lisede olduğumuz gibi mühendislik, robotik gibi alanları içeren ve grup çalışmasının ön planda olduğu yarışmalara katılarak tecrübemizi artırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Özgün tasarım ödül getirdi

Danışman Öğretmen Tolga Çoban ise öğrencilerinin başarısıyla gurur duyduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özgün tasarımımız takımımıza ödül getirdi. Orion takımı olarak tasarladığımız Griffin modelinde pervaneleri tutan kollara drone'un içerisine bakacak şekilde 4 derece eğim verdik. Bu şekilde öne az bir şekilde eğildiğimizde arka motorlar drone'un arka bölümüne daha kolay bir şekilde hava ittirebiliyor ve ön motorlar yere daha yatay bir pozisyona kalarak havayı aşağı doğru ittirerek havada kalmayı kolaylaştırıyorlar. Yani eğim sayesinde daha az enerji harcayarak hem ileriye atılmada hem de havada daha kolay bir şekilde kalabiliyoruz. Griffin modelini 6 pervaneli olacak şekilde tasarladık. Bunun nedeni 6 pervaneli modellerin 4 pervaneli modellere göre daha güvenli uçuş sağlaması. Yarışma etkinlik kurallarının görevler bölümünde yüksek puan alabilmek için İHA'nın, yapacağı görevleri otonom bir şekilde gerçekleştirmesi gerekiyor. Griffin modelimiz otonom şekilde verilen görevlerin tamamını başarı ile tamamladı. Görevleri başarı ile tamamlamamıza rağmen süre ve ağırlık katsayıları sonucunda çıkan puan ile 3'üncülük elde ettik."

Uğur Okulları TEKNOFEST'ten ödülle döndü
Uğur Okulları TEKNOFEST'ten ödülle döndü
Uğur Okulları TEKNOFEST'ten ödülle döndü

Narlıdere, Türkiye, Drone, Okul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 11:52 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uğur Okulları TEKNOFEST'ten ödülle döndü - Son Dakika

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