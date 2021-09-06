Son dakika haber... TEKNOFEST'te "Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışması" Bursa'da başladı - Son Dakika

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen "Savaşan İnsansız Hava Araçları Yarışması" Bursa'nın ev sahipliğinde başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknoloji Yarışmaları kapsamında, BAYKAR yürütücülüğünde Yunuseli Havaalanı'nda gerçekleştirilen yarışmaları izledi.

Kacır, burada yaptığı açıklamada, Savaşan İHA Yarışması'nın, TEKNOFEST'in en önemli yarışmalarından biri olduğunu söyledi.

İlk yıldan itibaren yarışmaların heyecanla takip edildiğini vurgulayan Kacır, şöyle konuştu:

"Bu yıl Savaşan İHA Yarışması'na Bursa ev sahipliği yapıyor. Bursa'nın ev sahipliğini de biz çok önemli görüyoruz. Bursa tarih, kültür, medeniyet şehri olduğu kadar sanayi ve teknoloji şehri, ihracatımızda çok önemli bir yeri var Bursa'mızın. Bursa, yüksek teknoloji üretme kabiliyetine haiz bir şehrimiz. Bursa'nın insan kaynağı gelişimine, gençlerimizin Bursa'da sanayi ve teknoloji süreçlerine katılımına da bu yarışmanın, organizasyonun buraya gelmesi önemli katkılar sunacak. TEKNOFEST yarışmalarına katılım her yıl katlanarak artıyor. 50 bine yakın takımda 250 bin gencimiz TEKNOFEST yarışmalarına katılıyor. Gurur verici, dünyada eşi benzeri olmayan bir ilgi, alaka var. Teknoloji hamlesi bütün milletimize mal oldu."

Finallere kalan takımları ziyaret ettiğini aktaran Kacır, lise seviyesinde öğrenciler olduğunu, bunun da kendileri için önem arz ettiğini dile getirdi.

Kacır, TEKNOFEST'in eylül ayı boyunca süreceğini, eylülün Milli Teknoloji Hamlesi ayı olduğunu sözlerine ekledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise Bursa'nın ev sahibi olmasından dolayı mutlu olduğunu, TOGG'un da Bursa'da olmasının kente verilen önemin göstergesi olduğunu ifade etti.