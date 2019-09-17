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Teknofest'te solotürk'ten nefes kesen gösteri

40 dakika önce

Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA "SOLOTÜRK", TEKNOFEST'19 açılış töreninin ardından Atatürk Havalimanı'nda gösteri yaptı.

Teknofest'te solotürk'ten nefes kesen gösteri, System.String[]
Kamera: İdris TİFTİKCİ/ İstanbul DHA
"SOLOTÜRK", TEKNOFEST'19 açılış töreninin ardından Atatürk Havalimanı'nda gösteri yaptı.
Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Güner kullandığı SOLOTÜRK'ün gösterisi festivaldekiler tarafından yoğun ilgi gördü. Uçağın yakın uçuşları ve akrobatik hareketleri alkış aldı.

Görüntü Dökümü:
-SOLOTÜRK gösterisinden görüntüler


İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:49 Kaynak: DHA
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