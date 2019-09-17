Teknofest'te solotürk'ten nefes kesen gösteri
33 dakika önce
"SOLOTÜRK", TEKNOFEST'19 açılış töreninin ardından Atatürk Havalimanı'nda gösteri yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:54 Kaynak: DHA
"SOLOTÜRK", TEKNOFEST'19 açılış töreninin ardından Atatürk Havalimanı'nda gösteri yaptı.
Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Güner kullandığı SOLOTÜRK'ün gösterisi festivaldekiler tarafından yoğun ilgi gördü. Uçağın yakın uçuşları ve akrobatik hareketleri alkış aldı.
- İstanbul
Süper Lig'de 4. hafta sona erdi! İşte puan durumu TEKNOFEST ziyaretçilere kapılarını açtı SoloTürk TEKNOFEST'te nefes kesti Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine yeni atama