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Teknofest'te solotürk'ten nefes kesen gösteri

33 dakika önce

"SOLOTÜRK", TEKNOFEST'19 açılış töreninin ardından Atatürk Havalimanı'nda gösteri yaptı.

Teknofest'te solotürk'ten nefes kesen gösteri, System.String[]
"SOLOTÜRK", TEKNOFEST'19 açılış töreninin ardından Atatürk Havalimanı'nda gösteri yaptı.
Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Güner kullandığı SOLOTÜRK'ün gösterisi festivaldekiler tarafından yoğun ilgi gördü. Uçağın yakın uçuşları ve akrobatik hareketleri alkış aldı.



- İstanbul
İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:54 Kaynak: DHA
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