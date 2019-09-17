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Teknofest'te solotürk'ten nefes kesen gösteri

1 saat önce

"SOLOTÜRK", TEKNOFEST'19 açılış töreninin ardından Atatürk Havalimanı'nda gösteri yaptı.

Teknofest'te solotürk'ten nefes kesen gösteri, System.String[]

"SOLOTÜRK", TEKNOFEST'19 açılış töreninin ardından Atatürk Havalimanı'nda gösteri yaptı.

Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Güner kullandığı SOLOTÜRK'ün gösterisi festivaldekiler tarafından yoğun ilgi gördü. Uçağın yakın uçuşları ve akrobatik hareketleri alkış aldı.

- İstanbul

İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:19 Kaynak: DHA
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SoloTürk'ün TEKNOFEST'te yaptığı gösteri uçuşu nefesleri kesti
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