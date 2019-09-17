Teknofest'te solotürk'ten nefes kesen gösteri

Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Güner kullandığı SOLOTÜRK'ün gösterisi festivaldekiler tarafından yoğun ilgi gördü. Uçağın yakın uçuşları ve akrobatik hareketleri alkış aldı.

"SOLOTÜRK", TEKNOFEST'19 açılış töreninin ardından Atatürk Havalimanı'nda gösteri yaptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

SoloTürk'ün TEKNOFEST'te yaptığı gösteri uçuşu nefesleri kesti

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