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Teknofest'te solotürk'ten nefes kesen gösteri

1 saat önce

Kamera İdris TİFTİKCİ İstanbul DHASOLOTÜRK, TEKNOFEST'19 açılış töreninin ardından Atatürk Havalimanı'nda gösteri yaptı.

Kamera İdris TİFTİKCİ İstanbul DHA

SOLOTÜRK, TEKNOFEST'19 açılış töreninin ardından Atatürk Havalimanı'nda gösteri yaptı.

Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Güner kullandığı SOLOTÜRK'ün gösterisi festivaldekiler tarafından yoğun ilgi gördü. Uçağın yakın uçuşları ve akrobatik hareketleri alkış aldı.

Teknofest'te solotürk'ten nefes kesen gösteri

İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:21 Kaynak: DHA
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