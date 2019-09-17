Teknofest'te solotürk'ten nefes kesen gösteri
1 saat önce
Kamera İdris TİFTİKCİ İstanbul DHASOLOTÜRK, TEKNOFEST'19 açılış töreninin ardından Atatürk Havalimanı'nda gösteri yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:21 Kaynak: DHA
Kamera İdris TİFTİKCİ İstanbul DHA
SOLOTÜRK, TEKNOFEST'19 açılış töreninin ardından Atatürk Havalimanı'nda gösteri yaptı.
Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Güner kullandığı SOLOTÜRK'ün gösterisi festivaldekiler tarafından yoğun ilgi gördü. Uçağın yakın uçuşları ve akrobatik hareketleri alkış aldı.
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