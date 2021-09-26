TEKNOFEST'te son gün yoğunluğu - Son Dakika

HAVACILIK, Uzay ve Teknoloji festivali TEKNOFEST'in son gününde vatandaşlar festivale yoğun ilgi gösterdi.

Atatürk Havalimanında düzenlenen ve bu sene 4. kez yapılan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST bugün son buluyor. Birçok etkinliğin yapıldığı festivalin son gününde festival alanında yoğun kalabalık vardı. Festival alanına gelen ziyaretçiler sergilenen uçak, helikopter, insansız hava aracı gibi araçları yakından inceleme fırsatı buldu. Düzenlenen helikopter ve uçak gösterilerini ilgiyle izledi.

"ÇOK GÜZEL, ÇOK EĞLENCELİ"