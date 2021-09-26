TEKNOFEST'te son gününde yoğun ilgi - Son Dakika

TEKNOFEST'te son gününde yoğun ilgi

- TEKNOFEST'te son gününde yoğun ilgi İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e son günde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

- TEKNOFEST'te son gününde yoğun ilgi İSTANBUL - İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e son günde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hafta sonu havanın da güzel olmasını fırsat bilen İstanbullular, soluğu TEKNOFEST'te aldı. İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST son gününde ziyaretçi akınına uğradı. Hafta sonu havanın güzel olmasını fırsat bilen İstanbullular, soluğu TEKNOFEST'te aldı. On binlerce vatandaş festival alanına akın etti. Her yaştan vatandaş, yerli ve milli teknoloji ürünlerini yakından inceledi.

Son Dakika

Kahvehanede çıkan yangında, okey onayan müşteriler yerinden bile kalkmadı

Pansuman için gittiği hastanede hayatın kaybeden kadının ölümüyle ilgili 6'sı doktor 7 kişiye 5 milyon liralık dava açıldı

DSÖ, Delta varyantı ile Mu varyantını karşılaştırdı! Ülkemizde yüzde 90'ı geçen Delta ile ilgili korkutan sözler

Villasının bahçesini sürerken poşete sarılı silah ve şarjör bulan vatandaş: Bize büyü yaptılar diye düşündük

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Gıda ürünlerinde gramaj hilesi yapılıyor, bu durumlara karşı uyanık olunmalı

CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım

Lise öğrencileri tarafından mezarlıkta bulunan bebekle ilgili ifadeler ortaya çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık

Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor