Teknofest'te SUBÜ'den 11 takım yer alacak - Son Dakika

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) bünyesindeki 11 takım, Gaziantep'te düzenlenecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest 2020 öncesinde ön elemeyi geçmeyi başardı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, 22-27 Eylül tarihleri arasında Gaziantep'te gerçekleştirilecek Teknofest'e katılmak için ön elemeyi geçen 11 takımla online olarak bir araya geldi.

Toplantıda SUBÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çay, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fatih Çalışkan ile takımların danışmanı olan akademisyenler de yer aldı.

SUBÜ'nün henüz 2'nci yılını tamamlamasına rağmen kısa sürede birçok yarışmada ciddi başarılar elde ettiğini belirten Rektör Sarıbıyık, Teknofest'te de büyük başarılar elde edeceklerine ve öğrencilerin gelişimine ciddi katkılar sağlanacağına inandığını belirtti.

Öğrencilerin pandemi sürecine rağmen fayda üretmek için çabalamalarının önemine değinen Sarıbıyık, "Mottomuz 'Bilgiyi beceriyle bütünleştiren üniversite'. Doğal olarak iş üreten ve bir şeyler ortaya koyan bir yapımız olması gerekiyor. İnşallah üniversitemizi, fakültemizi ve dahil olduğunuz takımı Teknofest'te en iyi şekilde temsil edeceksiniz. Takımlarda tecrübe aktarımı oldukça önemli. Hocalarımız sizlere, sizler de alt sınıflardan takımınıza katılan arkadaşlarınıza yardımcı olacaksınız. Rektörlüğümüz ve dekanlığımız arkanızda. Elimizden geleni yaparak size destek olacağız." ifadesini kullandı.

Son yıllarda Teknoloji Fakültesinin adını sık sık duyurduğunu belirten Dekan Prof. Dr. Yusuf Çay da şunları kaydetti:

"Geçen yıl düzenlenen Teknofest'te imkanlarımız dahilinde önemli başarılar elde ettik. Bu yıl 11 takım ve daha fazla öğrencimizle projeye katılarak daha büyük işler yapacağız. En büyük gücümüz sizlerin enerjisi ve özverisi. Böylelikle bir şeyler ortaya çıkıyor ve bir yerlere geliyoruz. Bilgi ve fikirleriyle sizlere destek olan hocalarımıza teşekkür ediyorum."