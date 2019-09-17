Son Dakika Haberleri: Teknofest'te türk yıldızları gösteri yaptı
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Teknofest'te türk yıldızları gösteri yaptı

24 dakika önce

"TÜRK Yıldızları" TEKNOFEST'19 kapsamında Atatürk Havalimanı'nda bir gösteri düzenledi.

Teknofest'te türk yıldızları gösteri yaptı, System.String[]

"TÜRK Yıldızları" TEKNOFEST'19 kapsamında Atatürk Havalimanı'nda bir gösteri düzenledi. Türk Yıldızları'nın 7 uçakla yaptığı nefes kesen gösteri festival katılımcılarından yoğun ilgi gördü. İzleyiciler bol bol fotoğraf çekti ve pilotlara el salladı.

Görüntü Dökümü:
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Gösteriden görüntüler


- İstanbul
İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:00 Kaynak: DHA
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