Teknofest'te türk yıldızları gösteri yaptı
13 dakika önce
"TÜRK Yıldızları" TEKNOFEST'19 kapsamında Atatürk Havalimanı'nda bir gösteri düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:09 Kaynak: DHA
"TÜRK Yıldızları" TEKNOFEST'19 kapsamında Atatürk Havalimanı'nda bir gösteri düzenledi. Türk Yıldızları'nın 7 uçakla yaptığı nefes kesen gösteri festival katılımcılarından yoğun ilgi gördü. İzleyiciler bol bol fotoğraf çekti ve pilotlara el salladı.
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