Son Dakika Haberleri: Teknofest'te türk yıldızları gösteri yaptı
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Teknofest'te türk yıldızları gösteri yaptı

1 saat önce

?TÜRK Yıldızları TEKNOFEST'19 kapsamında Atatürk Havalimanı'nda bir gösteri düzenledi.

?TÜRK Yıldızları TEKNOFEST'19 kapsamında Atatürk Havalimanı'nda bir gösteri düzenledi. Türk Yıldızları'nın 7 uçakla yaptığı nefes kesen gösteri festival katılımcılarından yoğun ilgi gördü. İzleyiciler bol bol fotoğraf çekti ve pilotlara el salladı.

Teknofest'te türk yıldızları gösteri yaptı

İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:31 Kaynak: DHA
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