Teknofest'te türk yıldızları gösteri yaptı

?TÜRK Yıldızları TEKNOFEST'19 kapsamında Atatürk Havalimanı'nda bir gösteri düzenledi. Türk Yıldızları'nın 7 uçakla yaptığı nefes kesen gösteri festival katılımcılarından yoğun ilgi gördü. İzleyiciler bol bol fotoğraf çekti ve pilotlara el salladı.