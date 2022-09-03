TEKNOFEST'te yarışan öğrenciler, parmak iznden öğrenme karnesini çıkartıyorlar - Son Dakika
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TEKNOFEST'te yarışan öğrenciler, parmak iznden öğrenme karnesini çıkartıyorlar

03.09.2022 14:28
TEKNOFEST'te yarışan öğrenciler, parmak iznden öğrenme karnesini çıkartıyorlar

TEKNOFEST'te yarışan öğrenciler, parmak iznden öğrenme karnesini çıkartıyorlar TEKNOFEST KARADENİZ'de yarışan öğrenciler, parmak izi analizinden kişilerin nasıl öğrenebildiğini gösteren karne yapmayı başardı.

TEKNOFEST'te yarışan öğrenciler, parmak iznden öğrenme karnesini çıkartıyorlar

SAMSUN - TEKNOFEST KARADENİZ'de yarışan öğrenciler, parmak izi analizinden kişilerin nasıl öğrenebildiğini gösteren karne yapmayı başardı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Öğrencisi Hacı İsmail Çıngı ve ekibi, finalleri Samsun'da yapılan TEKNOFEST KARADENİZ'de Eğitim Teknoloji Yarışmaları alanında yarıştıkları proje ile 37 bin 254 takım arasından son 3 takım arasına kaldı. Projede, çocukların parmak izleri alınarak yapılan analiz sonucu nasıl daha kolay öğrenebildiklerinin karnesi çıkartılıyor.

"Parmak izlerinin belli insan gruplarında benzediğini fark ettik"

Belli insan gruplarında parmak izlerinin benzerlik gösterdiğine değinen Hacı İsmail Çıngı, "2017 yılında yaptığımız araştırmada parmak izlerinin belli insan gruplarında benzediğini fark ettik. Araştırmamızı derinleştirdiğimizde belli yetenek gruplarındaki insanların parmak izlerinde anlamlı bilgiye rastladık. Daha sonra bu yetenek gruplarındaki insanların nasıl öğrendiği ile alakalı yetenekleri, kabiliyetleri, bilgiyi belleğe işleme teknikleri, kas tipleri ve öğrenme stilleriyle alakalı rehberlik yapabilecek bir yapay zeka programı geliştirdik. Parmak izlerini analiz ediyoruz. Analiz sonucunda bir raporlama işlemi oluyor. Raporlama işleminden sonra metni verdiğimiz kişiye anlamayla alakalı psikolojik danışmanımız metni çocuğa, öğretmenine ve velisine nasıl kullanacağına dair rehberlik ediyor. 1 ay sonra da tekrar parmak izini raporladığımız kişiye ulaşıp, raporda anlattığımız öğrenme stratejilerini eğitim ortamında uygulayıp uygulayamadığını sorduk. Raporun tutarsız bir yeri var mı yok mu diye soruyoruz" dedi.

"Çocuklarımızın nasıl daha kolay öğrendiğini gösteren bir karne veriyoruz"

Yapılan analiz sonucu öğrenme karnesi verdiklerine değinen Çıngı, "Amacımız ticari bir ürün geliştirmek değil. Öyle olsa TEKNOFEST'e gelmezdik. Amacımız bilimsel bir mecrada bilimi eğitime katmak. Çünkü çok yetenekli çocuklarımız bazı yanlış uygulamalarla alakalı maalesef değerlendirilemeden kaybedilebiliyor. Kimi insan görerek, kimi duyarak, kimi sembolik, kimi uygulayarak kimi de hayal kurarak öğrenir. Herkesin zihin çerçevesi çok farklı. Artık insanlar bunun farkına vardı. İnsanlar nasıl daha kolay öğrendiğini artık biliyor ama bunun bilincine varan kişinin yaşı itibarı ile eğitim-öğretim hayatı çoktan bitmiş oluyor. O yüzden bizler çocuklarımızın nasıl daha kolay öğrendiğini gösteren bir öğrenme karnesi veriyoruz. Bu süreçte de parmak izinden öğrenme karnesini oluşturduğumuz çocuğa rehberlik ediyoruz. Biz bu işlemi 5-6 yaşındaki çocuklara yaptığımızda eminin o çocukların öğrenimini kolaylaştırmada çok faydamız olacak. Bir çocuğun hayatına olumlu bir dokunuşumuz olsa, bu alın terimize değeceğine inanıyoruz" diye konuştu.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEKNOFEST'te yarışan öğrenciler, parmak iznden öğrenme karnesini çıkartıyorlar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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