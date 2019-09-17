TEKNOFEST'te yerli ve milli araçlar görücüye çıktı

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde, Türk Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri ile Türk kurum ve kuruluşlarca geliştirilen araçlar sergilenirken, birçok etkinlik düzenlendi.