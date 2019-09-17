Son Dakika Haberleri: TEKNOFEST'te yerli ve milli araçlar görücüye çıktı
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TEKNOFEST'te yerli ve milli araçlar görücüye çıktı

47 dakika önce

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde, Türk Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri ile Türk kurum ve kuruluşlarca geliştirilen araçlar sergilenirken, birçok etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde, Türk Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri ile Türk kurum ve kuruluşlarca geliştirilen araçlar sergilenirken, birçok etkinlik düzenlendi.

TEKNOFEST'te yerli ve milli araçlar görücüye çıktı

İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:47 Kaynak: AA
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