Son Dakika Haberleri: Teknofest'te ziyaretçi rekoru kırıldı
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Teknofest'te ziyaretçi rekoru kırıldı

30 dakika önce

ATATÜRK Havalimanı'nda gerçekleşen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği TEKNOFES bugün sona erdi.

Teknofest'te ziyaretçi rekoru kırıldı, System.String[]
ATATÜRK Havalimanı'nda gerçekleşen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği TEKNOFES bugün sona erdi.
TEKNOFEST bugün de farklı illerden gelenlerle birlikte ziyaretçi akınına uğradı. Festivale katılım bu yıl rekor kırarak 1 milyon 720 bin kişi oldu. 17-22 Eylül'de altı gün boyunca Atatürk Havalimanında yapılan festivale katılanlar bir yandan Türkiye'nin teknolojide geldiği noktayı inceleme fırsatı bulurken diğer yandan gösteri uçuşları, konser, atölyeler ve yarışmalar iyi vakit geçirme fırsatı buldu.

Görüntü dökümü:
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-Festival alanından yoğunluk görüntüleri


- İstanbul
Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 09:10 Kaynak: DHA
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