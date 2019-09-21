Son Dakika Haberleri: TEKNOFEST'te ziyaretçi sayısı 1 milyonu aştı
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TEKNOFEST'te ziyaretçi sayısı 1 milyonu aştı

1 saat önce

Atatürk Havalimanında düzenlenen TEKNOFEST'i 5 günde 1 milyon 20 bin kişi ziyaret etti.

TEKNOFEST'te ziyaretçi sayısı 1 milyonu aştı, System.String[]

Atatürk Havalimanında düzenlenen TEKNOFEST'i 5 günde 1 milyon 20 bin kişi ziyaret etti.


Atatürk Havalimanında düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ziyaretçi akınına uğradı. Haftasonu havanın da güzel olmasını fırsat bilen İstanbullular, soluğu TEKNOFEST'te aldı. Birbirinden çeşitli etkinliklere ve görsel şovlarla devam eden TEKNOFEST'te 5 günde 1 milyon 20 bin kişinin ziyaret ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 09:19 Kaynak: İHA
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