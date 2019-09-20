TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları

Kayseri'de Anadolu Öğrenci Birliği mensubu 7 öğrenci, öğrenci evinde tasarladıkları insansız sualtı aracı projesiyle İstanbul'daki TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarına katıldı.

İlim Hikmet Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Med-Cezir" adını verdikleri insansız sualtı aracıyla yarışmaya katılan 7 öğrenciden oluşan "Yakamoz" grubunun teknik danışmanlığını, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Görevlisi Nejdet Paran yaptı.

Kayseri merkezli İlim Hikmet Vakfı'nın katkılarıyla vakfın hazırlamış olduğu mekanlarda ve öğrenci evlerinde çalışmalarını yürüten 7 öğrenci, bayram tatilinde bile bir araya gelerek, hayırseverlerin katkılarıyla finale kalıp TEKNOFEST'te yapmış oldukları teknoloji harikası araçlarını sergileme imkanı buldu.

ERÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik ve Makine Bölümü öğrencilerinden Bedir İlhan, Ahmet Musab Yıldız ve Eyüp Çelik, Karabük Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Osman Kartal, Kocaeli Üniversitesi Elektronik Haberleşme Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Harun Büyükarslan ve Burhan Salık ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Mustafa Kandemir, farklı üniversitelerde olmalarına rağmen yaz tatillerinde bir araya gelip insansız sualtı aracı projesi için yoğun çaba harcadı.

İnsansız sualtı sistemleri kategorisinde finale kalan tek proje olan Med-Cezir, insanların su altında ulaşamadıkları derinliklerde, keşif, batık ve enkaz kurtarma işlevi yanı sıra sualtı kirlilik temizliğinde de görev yapabilecek.