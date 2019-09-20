Son Dakika Haberleri: TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları
Son Dakika Teknoloji Haber

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları

53 dakika önce

Kayseri'de Anadolu Öğrenci Birliği mensubu 7 öğrenci, öğrenci evinde tasarladıkları insansız sualtı aracı projesiyle İstanbul'daki TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarına katıldı.

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları, System.String[]

Kayseri'de Anadolu Öğrenci Birliği mensubu 7 öğrenci, öğrenci evinde tasarladıkları insansız sualtı aracı projesiyle İstanbul'daki TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarına katıldı.

İlim Hikmet Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Med-Cezir" adını verdikleri insansız sualtı aracıyla yarışmaya katılan 7 öğrenciden oluşan "Yakamoz" grubunun teknik danışmanlığını, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Görevlisi Nejdet Paran yaptı.

Kayseri merkezli İlim Hikmet Vakfı'nın katkılarıyla vakfın hazırlamış olduğu mekanlarda ve öğrenci evlerinde çalışmalarını yürüten 7 öğrenci, bayram tatilinde bile bir araya gelerek, hayırseverlerin katkılarıyla finale kalıp TEKNOFEST'te yapmış oldukları teknoloji harikası araçlarını sergileme imkanı buldu.

ERÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik ve Makine Bölümü öğrencilerinden Bedir İlhan, Ahmet Musab Yıldız ve Eyüp Çelik, Karabük Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Osman Kartal, Kocaeli Üniversitesi Elektronik Haberleşme Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Harun Büyükarslan ve Burhan Salık ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Mustafa Kandemir, farklı üniversitelerde olmalarına rağmen yaz tatillerinde bir araya gelip insansız sualtı aracı projesi için yoğun çaba harcadı.

İnsansız sualtı sistemleri kategorisinde finale kalan tek proje olan Med-Cezir, insanların su altında ulaşamadıkları derinliklerde, keşif, batık ve enkaz kurtarma işlevi yanı sıra sualtı kirlilik temizliğinde de görev yapabilecek.

Anadolu Öğrenci Birliği, Med Cezir, İstanbul, Kayseri, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fuhuş baskınında çete üyelerinin "Erkete" çalıştırdığı ortaya çıktı
Bir haftadır kayıp olan Alzheimer hastası 55 yaşındaki gurbetçi bir otelde bulundu Son Dakika: İstanbul Valiliği'nden açıklama: Pendik'teki yangında terör şüphesi Erdoğan önümüzdeki günlerde İBB Başkanı İmamoğlu ile vakıfları görüşecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 12:18:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]