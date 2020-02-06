TEKNOFEST teknoloji yarışmaları için son başvuru tarihi 28 Şubat - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TEKNOFEST teknoloji yarışmaları için son başvuru tarihi 28 Şubat - Son Dakika Ekonomi

TEKNOFEST teknoloji yarışmaları için son başvuru tarihi 28 Şubat

6 saat önce

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen teknoloji yarışmalarına başvurular devam ediyor.

TEKNOFEST teknoloji yarışmaları için son başvuru tarihi 28 Şubat, System.String[]

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen teknoloji yarışmalarına başvurular devam ediyor.

Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl 22-27 Eylül tarihleri arasında milli mücadelenin sembol şehirlerinden Gaziantep'te gerçekleştirilecek.

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST 2020 kapsamında, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için 23 farklı kategoride teknoloji yarışmaları düzenlenecek.

Geçen yıl havacılıktan otomotive, yapay zekadan simülasyon sistemlerine, su altı araçlarından otonom araçlara uzanan geniş bir spektrumda düzenlenen 19 farklı kategoride yer alan teknoloji yarışmalarına Türkiye'nin 81 ilinden, dünyanın 122 farklı ülkesinden toplamda 17 bin 373 takım, 50 bin öğrenci başvuruda bulunmuş, 2 bin finalist takım 10 bin yarışmacı ile finalist olmaya hak kazanmıştı.

Gaziantep'te düzenlenecek olan TEKNOFEST 2020 teknoloji yarışmaları kapsamında geçen yıldan farklı olarak, "Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması", "Tarım Teknolojileri Yarışması", "Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması", "Akıllı Ulaşım Yarışması", "Eğitim Teknolojileri Yarışması", "Helikopter Tasarım Yarışması", "Jet Motor Tasarım Yarışması" yer alacak.

Dereceye giren takımlara 3 milyon TL ödül dağıtılacak


Türkiye'de gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerinin artırılmasını hedefleyen yarışmalarda, bu alanda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 4 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği sağlanacak.

Yarışmalara ortaokul, lise, üniversite takımları ve profesyoneller katılabilecek. TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara da 3 milyon TL'nin üzerinde ödül dağıtılacak.

#MilliTeknolojiHamlesi heyecanı ile yola devam eden TEKNOFEST 2020 Gaziantep'te yarışma hakkını elde etmek için adayların son başvuru tarihi 28 Şubat. www.teknofest.org'dan konuya ilişkin detaylı bilgi alınabiliyor ve başvuru yapılabiliyor.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenleniyor.

Gaziantep, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rejim ordusu, Türkiye'ye ait gözlem noktalarının bulunduğu Serakib'i kuşattı
Bahçeli'den Avrupa Parlamentosu'na sert tepki: Kepazelik ve soysuzluktur Koronavirüste merak edilen soru yanıt buldu! Hastaların neden çırpına çırpına öldükleri ortaya çıktı Rusya'dan ortak devriye açıklaması: Türkiye olmadan yapıldı

Son Dakika Haberleri
00:41 Mucize Doktor'un 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Ferman, Ali'nin Nazlı'ya aşık olduğunu öğreniyor
23:39 Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade siyah yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi
22:58 Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 01:31:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TEKNOFEST teknoloji yarışmaları için son başvuru tarihi 28 Şubat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]