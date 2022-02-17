TEKNOFEST'ten etkilenen lise öğrencileri kendi festivallerini hazırlıyor - Son Dakika

Çankırı Nevzat Ayaz Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nden (TEKNOFEST) etkilenerek yaptıkları projelerle "Teknokent" adını verdikleri kendi teknoloji festivallerine hazırlanıyor.

Nevzat Ayaz Sosyal Bilimler Lisesi öğretmenlerinin sosyal bilimler ile teknolojiyi birleştirerek çalışma yapılması fikri üzerine okul idaresi, bilişim teknolojileri dersi kapsamında projeler ortaya koymaya karar verdi.

Öğretmenler ile 70 öğrenci, arduino, robotik kodlama ve yazılım öğrenerek, bluetooth kontrollü ve engelden kaçan mini araç ile drone çalışmaları yapmaya başladı.

Geçen yıl İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'e, yükselip alçalabilen ve etrafında dönebilen tekerlekli sandalye şeklindeki "engelli dostu projesi" ile katılıp finale kalan öğrenciler, geliştirecekleri projeleri yıl sonuna doğru düzenlenecek festivalle sergileme imkanı bulacak.

Okul müdürü Mustafa Volkan Kavak, AA muhabirine, geçen yılki TEKNOFEST'te 600'den fazla proje arasından ilk 48'e girerek finallerde Çankırı'yı temsil ettiklerini söyledi.

Bunun kendileri için büyük bir deneyim olduğunu vurgulayan Kavak, "Şimdi 'Teknokent' adı altında TEKNOFEST'in bir benzerini Çankırı'mıza minimize halinde bir fuar alanına getirmiş olduk. 17 Mayıs'ta TÜBİTAK 4006 fuarını gerçekleştireceğimiz gün okulumuzun bahçesini TEKNOFEST'e benzer teknoloji ve bilişim fuarı haline getireceğiz. O gün öğrencilerimiz yaptıkları çalışmaları halkımızla, öğrencilerimizle, diğer eğitim öğretim paydaşlarımızla paylaşmış olacak." dedi.

"TEKNOFEST ve TÜBİTAK gibi projelerde yer almak istiyoruz"

Bilişim teknolojileri öğretmeni Sinan Dönmez de okulun bilgisayar laboratuvarını ve tasarım beceri atölyesini aktif şekilde kullandıklarını belirtti.

Öğrencilerin yeni fikirler oluşturmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Dönmez, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli teknoloji hamlesinde TEKNOFEST ve TÜBİTAK gibi projelerde yer almak istiyoruz. Öğrencilerimiz burada simülasyon programlarıyla tasarımlarını gerçekleştirmekte. Blok tabanlı kodlama aşamasından sonra açık kaynak kodlu yazılım dillerine yönelerek yazılım alanına adım atmaktadırlar. Robotik kodlama alanında temelden başladık. Elektronik malzemeleri, kullanabileceğimiz programları tanıttık. Ondan sonra bluetooth kontrollü, engelden kaçan, labirent çözen, çizgi izleyen araba, 3D yazıcımız büyük ilgi uyandırdı. Orada dans eden robot projemiz var. Neopiksel ledlerle kendi oyunumuzu yapıyoruz, animasyonumuzu gerçekleştiriyoruz. Kovid-19 dönemiyle alakalı teması önlemek adına temassız ateş ölçer, akıllı dezenfektan, akıllı çöp kovası tarzında projelerimiz var."

"Selçuk Bayraktar ağabeyi okulumuza davet etmek istiyorum"

Okulun 10. sınıf öğrencilerinden Büşra Kaşıkçı ise robotik alanda ilerlemeler kaydettiklerini anlatarak, "Ekip arkadaşlarımla engelden kaçan araba tasarladık. Okulumuzda düzenlenecek festivale hazırlanıyoruz ama ileride TEKNOFEST'e katılmak, ülkem için faydalı bir şeyler yapmak isterim. Teknoloji her yerde, ben de bunun bir parçası olmak isterim." diye konuştu.

Öğrencilerden Ezgi Bulut da en büyük hayalinin TEKNOFEST'e katılmak olduğunu belirterek, "TEKNOFEST'i gezdim ve çok beğendim. Bu sene de Selçuk Bayraktar ağabeyi okulumuza davet etmek istiyorum. Yaptığımız projeleri görmesini ve Çankırı'dan sesimizi duymasını çok istiyoruz." ifadelerini kullandı.