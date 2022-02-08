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TEKNOFEST'ten Hyperloop Geliştirme Yarışması - Son Dakika

TEKNOFEST'ten Hyperloop Geliştirme Yarışması

08.02.2022 13:06
TEKNOFEST'ten Hyperloop Geliştirme Yarışması

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında bu yıl ilk defa düzenlenecek olan Hyperloop Geliştirme Yarışması, üniversite öğrencilerinin başvurusuna açıldı.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında bu yıl ilk defa düzenlenecek olan Hyperloop Geliştirme Yarışması, üniversite öğrencilerinin başvurusuna açıldı.

TEKNOFEST açıklamasına göre, Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarına bir yenisini daha ekleyen TEKNOFEST, öğrencilerin yeni nesil ulaşım teknolojilerine odaklanmasını sağlıyor. TÜBİTAK RUTE tarafından Türkiye'de ilk kez düzenlenen Hyperloop Geliştirme Yarışması ile yüksek hızlı ulaşım sistemlerinde dünya çapındaki teknolojik gelişime katkı sağlayacak çözümler üretilerek kapsüllerin tasarımı ve testine olanak sağlayacak bir altyapı kurulması amaçlanıyor.

Konvansiyonel ulaşım teknolojilerine farklı bir boyut katarak yeni nesil ray ötesi sistem teknolojisi ile geliştirilen ve "üst düzey bir hızlı ulaşım aracı" olan hyperloop, ulaşımda yeni bir çağ açıyor. Yolcu ve yük taşımacılığı için geliştirilen teknolojiler sayesinde ulaşımda daha hızlı, daha güvenli ve daha verimli çözümler üretiliyor. Yüksek hızlı ulaşım sistemlerinde manyetik askılama ve düşük basınçlı medya prensiplerine dayalı olarak geliştirilen hyperloop teknolojileri, ulaşım konusunda ortaya çıkan sorunları ortadan kaldıran sistemler sunuyor.

Hyperloop teknolojileri, metropol alanları birbirine bağlayan kapalı tüp veya kapsüller ile düşük sürtünme sayesinde çok yüksek hızlarla hareket edebilen basınçlı araçlardan oluşuyor. Düşük hava basıncına sahip tüpler sistemi olan hyperloop, hem hava hem de zemin sürtünmesini büyük ölçüde azaltıyor. Böylelikle yüksek bir hıza ulaşmak için daha az enerji gerekiyor.

Lojistik alanında stratejik öneme sahip olan yeni nesil teknolojilerde Türkiye'nin aktif rol alabilmesi için harekete geçen TEKNOFEST, bu alanda yetişmiş insan kaynağına katkı sağlamak amacıyla gençleri geleceğe hazırlıyor. Ulusal ve uluslararası ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılabileceği yarışmalarda takımların projelerine destek de sağlanıyor. Yarışmaya 28 Şubat'a kadar başvurulabiliyor.

Yarışma kapsamında başarılı bulunan projelere birincilik ödülü 50 bin TL, ikincilik ödülü 40 bin TL, üçüncülük ödülü ise 30 bin TL değerinde olacak. Değerlendirmeler sonucunda yarışma sürecini başarıyla tamamlayan ve birinciliği kazanan takım, uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil etmek için desteklenecek.

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları kapsamında, 15-19 Ağustos 2022'de Gebze'de düzenlenecek Hyperloop Geliştirme Yarışması'nda dereceye giren takımlar, ödüllerini 30 Ağustos-4 Eylül 2022'de Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST'te alacak.

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Üniversite, Havacılık, Türkiye, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TEKNOFEST'ten Hyperloop Geliştirme Yarışması - Son Dakika


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