TEKNOFEST Türkiye Dron Şampiyonası 2. Etabı Sinop'ta başladı - Son Dakika
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TEKNOFEST Türkiye Dron Şampiyonası 2. Etabı Sinop'ta başladı

02.07.2022 15:32

TEKNOFEST Türkiye Dron Şampiyonası 2. Etabı Sinop'ta başladı TEKNOFEST Türkiye Dron Şampiyonası 2. Etap yarışmaları Sinop'ta başladı.

TEKNOFEST Türkiye Dron Şampiyonası 2. Etabı Sinop'ta başladı

SİNOP - TEKNOFEST Türkiye Dron Şampiyonası 2. Etap yarışmaları Sinop'ta başladı. 2-3 Temmuz'daki elemeyi geçen 24 sporcu Artvin'de düzenlenecek 3. etaba katılmaya hak kazanacak.

Samsun'da düzenlenecek TEKNOFEST Karadeniz için hazırlıklar sürüyor. STM'nin yürütücülüğünü yaptığı Türkiye Drone Şampiyonası 2. Etabı Sinop'ta 32 sporcunun katılımı ile başladı. 2 Temmuz'da Sinop Atatürk Kapalı Spor Salonu halı sahasında başlayan sıralama yarışlarında 1,5 saniyede 200 km hıza ulaşabilen cihazlarla yarışan Türkiye'nin en hızlı dron pilotları hünerlerini sergiledi.

Elemeler öncesi sporcularla sohbet eden Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, cihazlar hakkında yarışmacılardan ve teknik ekipten bilgiler aldı. Bir sporcunun ricası üzerine 'droncu pozu' veren Vali Karaömeroğlu, ardından sahaya girerek parkuru inceledi. Açılış seremonisinde konuşan Vali Karaömeroğlu, İHA, SİHA, TİHA, Bayraktar gibi insansız hava araçlarının fikir babası olan Selçuk Bayraktar'a minnet duygularını dile getirdi. Karaömeroğlu, "Birinci etap yarışmalarının ardından 48 sporcunun arasından ikinci etapta yarışmaya hak kazanan 14 farklı ilden gelen 32 sporcumuzu, hakemlerimizi ve teknik ekibimizi spor kenti Sinop olarak anılan ilimizde ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Eşsiz coğrafyamızı teknolojiyle harmanlayacak olan yarışlarda Türkiye'nin en hızlı dron pilotlarının amansız mücadelesini heyecan içerisinde takip edeceğiz. Böyle önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyor, bu güzel organizasyon için çeşitli illerden Sinop'a gelen tüm sporcu ve teknik ekibimize başarılar diliyor, müsabakaların centilmence, sorunsuz geçmesini diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından protokol, start verilen sıralama yarışmalarını tellerin arkasından izledi. 3 Temmuz Pazar günü 2. etabın final yarışları oynanacak ve elemeyi geçen 24 sporcu, 19-21 Ağustos'ta Artvin'de düzenlenecek 3. etaba katılmaya hak kazanacak. Samsun TEKNOFEST'te düzenlenecek final etabının ardından birinci ve ikinci olan sporcular ise World Drone Cup'a katılmaya hak kazanarak Türkiye'yi temsil edecekler.

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TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme ikinci etabı Sinop'ta başladı TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme ikinci etabı Sinop'ta başladı
Kaynak: İHA

Türkiye, Artvin, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEKNOFEST Türkiye Dron Şampiyonası 2. Etabı Sinop'ta başladı - Son Dakika

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