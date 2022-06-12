TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme etabı Kastamonu'da yapıldı - Son Dakika
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TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme etabı Kastamonu'da yapıldı

12.06.2022 22:36
TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme etabı Kastamonu'da yapıldı

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme etabı Kastamonu'da tamamlandı.

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme etabı Kastamonu'da tamamlandı.

Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü'nde 10-12 Haziran tarihlerinde düzenlenen yarışlara 20 ilden 48 lisanslı sporcu katıldı. Şampiyonada birinciliği Atakan Mercimek, ikinciliği Burak Mercimek, üçüncülüğü ise Doruk Cengiz kazandı.

"Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü"nün Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen kapanış programına katılmak üzere Kastamonu'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şampiyonada ilk üçe giren yarışmacıları kutladı. Kasapoğlu, yarışmacılara kupalarını takdim etti.

Şampiyonada dereceye giren 32 sporcu 1-3 Temmuz 2022 tarihleri arasında Sinop'ta düzenlenecek 2. etap yarışlarına katılmaya hak kazandı. Türkiye Drone Şampiyonası, Artvin'de 19-21 Ağustos'ta yapılacak 3. Etap yarışlarının ardından 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Samsun'da düzenlenecek final yarışları ile son bulacak.

Final yarışında birinciliği elde edecek sporcu TEKNOFEST'te düzenlenecek Dünya Drone Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmeye hak kazanacak. Ayrıca final yarışında dereceye giren ilk 3 sporcu da Türkiye Drone Milli Takımına seçilerek ülkemizi 2023 yılında düzenlenecek uluslararası yarışlarda temsil edecek.

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240 kilometreyi bulan dronlarla kıyasıya mücadele 240 kilometreyi bulan dronlarla kıyasıya mücadele
Kaynak: AA

Kastamonu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme etabı Kastamonu'da yapıldı - Son Dakika

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