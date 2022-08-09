TEKNOFEST Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması Kütahya'da başladı - Son Dakika
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TEKNOFEST Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması Kütahya'da başladı

09.08.2022 15:33
TEKNOFEST Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması Kütahya'da başladı

TEKNOFEST Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması Kütahya'da başladıKÜTAHYA TEKNOFEST çerçevesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları Yarışması, Kütahya Zafer Havalimanı'nda Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet...

TEKNOFEST Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması Kütahya'da başladı

KÜTAHYA TEKNOFEST çerçevesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları Yarışması, Kütahya Zafer Havalimanı'nda Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katıldığı törenle başladı.

Büyük Zaferin 100'üncü yılı olması sebebiyle Kütahya'da gerçekleşen yarışmaya, bu yıl geçen yıla göre yüzde 77 artış ile toplam 440 takım ve yaklaşık 3 bin 500 öğrenci başvuru yaptı. Yarışmada; bilimsel ve teknik kriterlere göre başarılı bulunan toplam 98 ulusal ve uluslararası takımın İHA'ları, 9-14 Ağustos 2022 tarihleri arasında derece almak için Kütahya Zafer Havalimanı Yerleşkesi semalarında 6 gün boyuncu kıyasıya yarışacak.

Etkinliğin açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin TEKNOFEST'lerle güçlü olma yolculuğuna hızla devam kaydetti. Kütahya Valisi Ali Çelik ve Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, TEKNOFEST'in Kütahya'da yapılmasında büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. Büyük rekabet ve heyecanın yaşanacağı yarışmalarda takımların 50 bin Türk Lirası'na kadar Performans, Mansiyon, Teşvik ve TUSAŞ ödülleri 14 Ağustos 2022 tarihinde belirlenecek. Derece alan takımlar, ödüllerini 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Samsun'da düzenlenecek TEKNOFEST'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alacak. Açılış törenine AK Parti Kütahya milletvekilleri Ahmet Tan, İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler ile AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Bakan Yardımcısı Kacır'a hediye takdim etti.

TEKNOFEST Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları Yarışması, 14 Ağustos gününe kadar devam edecek.

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TÜBİTAK'ın İHA yarışmaları bugün başlıyor TÜBİTAK'ın İHA yarışmaları bugün başlıyor
Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Mehmet Fatih, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEKNOFEST Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması Kütahya'da başladı - Son Dakika

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