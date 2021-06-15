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TEKNOFEST üniversite öğrencileri araştırma proje yarışmaları başvuruları devam ediyor - Son Dakika

TEKNOFEST üniversite öğrencileri araştırma proje yarışmaları başvuruları devam ediyor

15.06.2021 12:28
TEKNOFEST üniversite öğrencileri araştırma proje yarışmaları başvuruları devam ediyor, System.String[]

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) yürütücülüğünde düzenlenen üniversite öğrencileri araştırma proje yarışmaları başvuruları devam ediyor.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) yürütücülüğünde düzenlenen üniversite öğrencileri araştırma proje yarışmaları başvuruları devam ediyor.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, yarışma, Türkiye'nin bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi ile Milli Teknoloji Hamlesine ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynaklarının gelişimi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.

25 Haziran'a kadar başvuruların devam ettiği yarışma, üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans ve lisans öğrencilerini projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik ediyor.

Fark yaratacak araştırma projeleri için farklı kategoriler aşağıdaki şekilde:

"Şehirlerin sorunlarının çözümü ve şehir halkının yaşam standartlarının artırılması için altyapı, güvenlik, yönetim vb. konularda geliştirilen akıllı çözümler ile erişilebilir, etkili, verimli ve güvenli ulaştırma sistemlerinin geliştirilmesini hedefleyen projelerin yer aldığı, 'Akıllı şehirler ve ulaşım',

Bilgi güvenliği, bulut bilişim, büyük veri analitiği, e-öğrenme teknolojileri, mobil uygulamalar, robotik ve mekatronik sistemler, modelleme ve simülasyon, nesnelerin interneti, semantik web teknolojileri, yapay zeka, sensör teknolojileri, e-ticaret vb. konulardaki projeler için 'Bilgi ve iletişim teknolojileri',

Eğitim alanında yenilikçi ve uygulanabilir fikirler ve eğitimde fırsat eşitliği sağlayacak teknolojik fikirler ile eğitim materyallerinin geliştirilmesini hedefleyen projelerin yarışacağı 'Eğitim',

Sürdürülebilir kalkınmanın önünde engel teşkil eden çevre problemlerinin çözümüne yönelik projeler ile enerji verimliliği, alternatif enerji kaynakları, depolama teknolojileri vb. konu başlıklarındaki 'Enerji ve çevre',

Kırsal kalkınmayı ve rekabet edilebilirliği arttırmayı; yeterli ve güvenli gıda üretimini ve erişimini kolaylaştırmayı; gıda israfı ve kayıplarının azaltılmasını; gıdaların işlenmesine, korunmasına ve depolanmasına yönelik yeni sistemler geliştirmeyi hedefleyen projeler için 'Gıda ve tarım',

Robotik ve mekatronik, makine tasarımı ve imalat teknolojileri, otomasyon ve kontrol sistemleri, ileri malzeme teknolojileri, hibrit ve elektrikli araç teknolojileri, yeni nesil motor teknolojileri vb. konu başlıklarındaki projelerin değerlendirildiği 'Makine imalatı ve otomotiv',

Tıbbi tanı, tedavi ve hastalıkların önlenmesine yönelik yeni ve erişilebilir ürün, metot ve cihazların geliştirilmesini ve sağlık sisteminin sorunlarına çözümler üreterek mevcut koşulları iyileştirmeyi hedefleyen projeler için 'Sağlık',

Milli güvenlik ihtiyacını karşılamayı ve ülkemizin savunma, havacılık ve uzay sektöründe teknolojik bağımsızlığını sağlamayı hedefleyen; uydu, haberleşme, uzaktan algılama, veri işleme, sensör teknolojileri, savunma bilişimi, silah ve mühimmat teknolojileri vb. alanlarda geliştirilen yenilikçi ve uygulanabilir projeler için savunma, 'Uzay ve havacılık',

Toplumsal sorunlara çözüm getirmeye yönelik yenilikçi fikirler; kalkınmaya ve istihdama katkı sağlayacak nitelikte girişim fikirleri ile insan hakları, göç, afet yönetimi, yoksulluk gibi konularda sosyal değişim yaratmayı amaçlayan projelerin değerlendirildiği 'Sosyal yenilikçilik ve girişimcilik'."

Bilim ve mühendislikte yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefliyor

Yarışmaya, başvuru sırasında Türkiye'de ve KKTC'de öğrenim gören ön lisans veya lisans öğrencileri katılabiliyor. Bireysel olarak veya en fazla üç öğrenciden oluşan takımlar halinde katılımın olabildiği yarışmaya başvurular https://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden çevrim içi olarak yapılıyor. Son başvuru tarihi ise 25 Haziran 2021.

Yola çıktığı günden bugüne toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 71 paydaş kurum ile birlikte düzenleniyor.

Üniversite, Havacılık, Türkiye, Uzay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TEKNOFEST üniversite öğrencileri araştırma proje yarışmaları başvuruları devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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