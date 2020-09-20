TEKNOFEST, üniversitelerin sosyal bilimler bölümlerindeki öğrencilerin de ilgisini çekiyor - Son Dakika

TEKNOFEST, üniversitelerin sosyal bilimler bölümlerindeki öğrencilerin de ilgisini çekiyor

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin sosyal bilimler bölümlerinde eğitim alan bir grup öğrenci, hazırladıkları İHA projesiyle ağırlıklı olarak mühendislik öğrencilerinin katıldığı ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te...

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin sosyal bilimler bölümlerinde eğitim alan bir grup öğrenci, hazırladıkları İHA projesiyle ağırlıklı olarak mühendislik öğrencilerinin katıldığı ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te yarışmanın mutluluğunu yaşıyor.

Fransız Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tülin Kartal Güngör danışmanlığındaki Havacılık Topluluğu üyeleri Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri Furkan Ege Öztürk ile Hatice Hilal Çinkaya, Bankacılık ve Finans Bölümü öğrencisi Samet Elmacı, Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Elif Müge Atlı, Felsefe Bölümü öğrencisi Emin Göncü'nün oluşturduğu AHBVÜ İHA Takımı, yaklaşık 6 aylık çalışmayla yangın söndürme işleminin yapılabileceği İHA geliştirdi.

Gaziantep'teki Alleben Göleti'nde gerçekleştirilen TEKNOFEST kapsamında İHA yarışlarına katılan grup, döner kanat kategorisinde trigger sistemiyle su alıp bırakan üç ayaklı İHA ile TEKNOFEST'teki yarışlardaki uçuşlarda olumlu şekilde sonuçlar aldı.

AHBVÜ İHA Takımı, mühendislik öğrencilerinin arasında sosyal bilimciler olarak yarışlarda boy göstermenin heyecanın yaşıyor.

Doç. Dr. Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitelerinde Havacılık Topluluğunca eğitim ve söyleşiler yapıldığını ifade eden Güngör, "İlk defa TEKNOFEST gibi bir yarışa katıldık. Takımdaki öğrencilerimiz hobi olarak uğraşıyor ve mühendislik dışındaki farklı bölümlerde okuyorlar. Öğrencilerimiz TEKNOFEST'te katılmayı çok istedi." dedi.

Güngör, TEKNOFEST'in kendileri için büyük bir fırsat olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Sosyal bilimler alanındaki istekli öğrencilerin de bu alanda bir şeylerin üretebileceğini göstermek açısından TEKNOFEST büyük bir fırsat oldu. Sosyal bilimler öğrencileri olması onlara büyük bir zorluk getirmedi. Öğrencilerimizin motivasyonları çok yüksek ve bunu bir tutku olarak yapıyorlar. Öğrencilerimiz, sürekli forum ve alandaki çalışmaları takip ediyor. Dolasıyla pek zorluk yaşamadık. Böyle büyük bir festivale kabul edildiğimiz için çok teşekkür ediyoruz."

Takım kaptanı Furkan Ege Öztürk ise hazırladıkları İHA'nın 4 motora sahip olduğunu ve bir görev mekanizma sisteminin bulunduğunu belirtti.

İHA'nın bir yangın söndürme işlemi yaptığını aktaran Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İHA'nın her şeyini kendimiz yaptık. Kesme, biçmesini yaptık, hiçbir şekilde tasarımda 3D yazıcı kullanılmadı. Üzerinde çok da çalıştığımız bir proje oldu. Sağ olsun akademik hocalarımız da bize destek oldu ve ellerinden gelen yardımı yaptı. Sosyal bilimler üniversitesinde olmak o kadarda önemli değil. Biz burada Milli Teknoloji Hamlesi'ne atıfta bulunuyoruz, Türk gençleri buna bir şeyler katabilir. Yürekten inanarak geldik buraya ve bunu gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz."

Öğrencilerden Hatice Hilal Çinkaya da projenin hazırlanması ve TEKNOFEST'te katılma sürecinin keyifli olduğunu dile getirdi.

Sosyal bilimlerde eğitim almalarına rağmen kendilerini geliştirdiklerini anlatan Çinkaya, "Gerçekten sadece mühendis öğrencilerin değil de diğer alanların da bir proje gerçekleştirebileceğini göz önüne sermiş bulunmaktayız. Mutluyuz ve gururluyuz. Festival çok heyecanlı geçiyor." ifadesini kullandı.

TEKNOFEST, üniversitelerin sosyal bilimler bölümlerindeki öğrencilerin de ilgisini çekiyor

Hacı Bayram, Havacılık, Ankara, Uzay, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 12:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji TEKNOFEST, üniversitelerin sosyal bilimler bölümlerindeki öğrencilerin de ilgisini çekiyor - Son Dakika

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