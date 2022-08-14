Teknofest yarışmacıları finale gidiyor - Son Dakika
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Teknofest yarışmacıları finale gidiyor

14.08.2022 15:38
Teknofest yarışmacıları finale gidiyor

Teknofest yarışmacıları finale gidiyorRİZE Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından organize edilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Rize'de ki son gününden sonra finale gidiyor.

Teknofest yarışmacıları finale gidiyor

RİZE Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından organize edilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Rize'de ki son gününden sonra finale gidiyor.

12 Ağustos'ta açılışı yapılan ve bugün Rize Sahil Belediye otoparkında son bulacak olan dünyanın en önemli teknoloji festivali TEKNOFEST'e özellikle gençler yoğun ilgi gösterdi. Rize'de yapılan yarışmalar ise, insanlık yararına teknoloji, turizm teknolojileri, eğitim teknolojileri ve çip tasarım yarışmaları olmak üzere toplamda 4 yarışma yapıldı. Yapılan yarışmalara toplamda 97 bin 186 takım başvuru su alınırken 699 takım ve 3 bin 32 yarışmacı ise finallerde kıyasıya mücadele etti. Teknofest yarışmacıları Rize'deki son gününü de tamamlayarak Samsun'da ki finale gitmek üzere yola çıkacak.

Samsun'da yapılacak finallerde derece yapmayı hedeflediklerini söyleyen Musa Çalışkan, "Yaptığımız projenin ismi Martı. Yaptığımız Martı ise uçan insansız amfibik bir araç. Hava, kara ve su yüzeylerinin üstünde hareket edebiliyor. Teknofest 2022 Rize'de de en iyi sunum ödülüne layık görüldük. Çok fazla emek verdik ve bu emeğin karşılığını Samsun'da yapılacak finallerde almak istiyoruz. Finalde ilk üçe girmeyi hedefliyoruz. Bu konuda çok heyecanlıyız. Emeklerimizin karşılıksız kalmadığını görmek bizi çok mutlu ediyor" dedi.

Teknofest'te Rize'yi temsil eden tek takım olduklarını belirten Muhammet Ensar Yazıcı, "Yaptığımız projede mal ve can kaybının fazla olduğu Karadeniz bölgesinde gerçekleşen dere taşması sonucu meydana gelen felaketlerle ilgili yaptık. Burada mal ve can kaybını en aza indirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız projede sel sularıyla beraber gelen taş toprak, ağaç gibi malzemelerin oluşturduğu barajı yıkması sonucunda can ve mal kayıpları yaşanıyor. Bizde gelen suyu su sensörü ve darbe sensörü kullanarak can ve mal kaybını önlemek için tasarladık. Biz yaptığımız projeyi yapmak için yenilenebilir enerji olarak güneş enerji panellerini kullandık. Aynı zamanda da enerjiden tasarruf etmiş olacağız. Teknofest'te Rize'yi temsil eden tek okuluz. Bu bizim için büyük bir gurur. Bu yarışmaya ilk defa katılıyoruz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Teknofest, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Teknofest yarışmacıları finale gidiyor - Son Dakika

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