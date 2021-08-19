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TEKNOFEST yarışmalarına başvuruda bulunan üniversite öğrencisi sayısı 4 yılda 21 bini geçti - Son Dakika

TEKNOFEST yarışmalarına başvuruda bulunan üniversite öğrencisi sayısı 4 yılda 21 bini geçti

19.08.2021 11:20
TEKNOFEST yarışmalarına başvuruda bulunan üniversite öğrencisi sayısı 4 yılda 21 bini geçti, System.String[]

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında gerçekleştirilen ve ilk yılından itibaren üniversite öğrencilerinden yoğun ilgi gören Teknoloji Yarışmaları'na 4 yılda 207 farklı üniversiteden 21 bin 21 öğrenci başvuruda bulundu.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında gerçekleştirilen ve ilk yılından itibaren üniversite öğrencilerinden yoğun ilgi gören Teknoloji Yarışmaları'na 4 yılda 207 farklı üniversiteden 21 bin 21 öğrenci başvuruda bulundu.

TEKNOFEST'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen Teknoloji Yarışmaları'na başvurularda bu yıl 640 başvuru ile Gaziantep Üniversitesi ilk sırada yer aldı. 621 başvuru ile Gazi Üniversitesi ikinci, 460 başvuru ile Anadolu Üniversitesi 3. sırada yer aldı.

Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle ilk olarak 2018 yılında düzenlenen festivalde Teknoloji Yarışmaları'na 4 yıl boyunca 207 farklı üniversiteden 21 bin 21 öğrenci başvuru yaptı. Yarışmalarda 2018 yılından bugüne kadar toplamda 812 öğrenci ile Gaziantep Üniversitesi en çok başvuru yapan üniversite olarak öne çıktı. Gazi Üniversitesi 800 başvuru ile ikinci, 625 öğrencinin başvurduğu Yıldız Teknik Üniversitesi üçüncü oldu.

Türkiye'nin 81 ilinden gençlerin ilgi gösterdiği yarışmalarda Marmara Üniversitesi 604, Anadolu Üniversitesi 549, Karadeniz Teknik Üniversitesi 535, Atatürk Üniversitesi 516, İstanbul Teknik Üniversitesi 515, Selçuk Üniversitesi 484 ve Necmettin Erbakan Üniversitesi 445 başvuru ile ilk 10 üniversite arasında yer adı.

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen ve toplumun her kesiminde ilgi uyandıran festivalde binlerce genç hayallerini gerçekleştirmek için birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen teknoloji yarışmalarına başvuruyor.

Yarışlar bu yıl 35 kategoride düzenlenecek

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için roketten otonom sistemlere, tarımdan sualtı sistemlerine bu yıl 35 farklı kategoride düzenleniyor.

Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Sağlıkta Yapay Zeka, Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler yarışmaları bu yıl ilk kez düzenlenecek.

Teknoloji yarışmalarında ilkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar binlerce genç hayallerinin peşinden koşacak.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında yeniden İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

Yarışmalar kapsamında binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 7 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağlanıyor.

TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlar ise 5 milyon liranın üzerinde ödülün sahibi olacak.

Üniversite, Havacılık, Türkiye, Uzay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TEKNOFEST yarışmalarına başvuruda bulunan üniversite öğrencisi sayısı 4 yılda 21 bini geçti - Son Dakika Ekonomi


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