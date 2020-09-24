TEKNOFEST2020 renkli görüntülerle başladı - Son Dakika

TEKNOFEST2020 renkli görüntülerle başladı

GAZİANTEP - İki yıldır ziyaretçi rekorları kıran dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı kortej yürüyüşü ile başladı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin destekleriyle düzenlenlenen TEKNOFEST'e bu yıl Gaziantep ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST, Milli Teknoloji Hamlesi sloganı ile start aldı.TEKNOFEST 2020, Gaziantep Panaroma Müzesi önünde başlayan kortej yürüşü tarihi Gaziantep Kalesi'nde son bulacak.

Türk Yıldızları ve Solo Türk'ün uçuş gösterilerinin de yapılacağı festival kapsamında çeşitli teknoloji yarışları da düzenlenecek. Festivalin ilk günü, Atak helikopterlerin gösterileri, jandarma, Emniyet Genel Müdürlüğü ve SGK'nın melamlama uçuşu ile sona erecek.